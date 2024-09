Facundo Nadalín, listo para la recta final de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

Facundo Nadalín-Gimnasia y Esgrima..jfif Facundo Nadalín ha tenido continuidad en el Lobo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

"Nos quedan cinco finales y en esta categoría todos los partidos son duros. Son varios los equipos que están en la pelea por ingresar al Reducido y alcanzar el primer puesto”, aseguró el lateral derecho.

"Hace varios encuentros que no podemos ganar, pero cuando no se puede lograr un triunfo es importante no perder. Nosotros seguimos pensando en el objetivo mayor que es poder quedarnos con el primer puesto y poder jugar la final por el ascenso”, agregó el jugador del Lobo.

Sobre el ánimo del plantel, Nadalín opinó: "Nosotros como grupo estamos muy fuertes. Acá no hay figuras y todos tiramos para adelante. Eso es importante y tenemos los objetivos claros. En las primeras fechas nadie daba dos pesos por nosotros, pero después tuvimos una racha importante en una categoría muy complicada".

Gimnasia y Esgrima y el choque con el puntero Nueva Chicago

Facundo Nadalín se refirió al compromiso con Nueva Chicago, que es el líder con 5 puntos de diferencia: "El partido con Nueva Chicago es un desafío muy importante para nosotros. Vamos a jugar con el puntero y es un equipo que juega bien. Por algo está arriba. Estamos muy concentrados y metidos en el partido".

"Sabemos que sería un empujón anímico muy importante para afrontar la recta final del torneo", cerró.