Facundo Nadalín fue el dueño de un pase-gol magistral para la victoria de Gimnasia y Esgrima sobre Morón

Un gol que no fue, con la pelota en la línea, fue una de las polémicas del partido en el Víctor luego de un remate de tiro libre de Brian Andrada. "Estaba lejos, el línea levantó la bandera y pensé que había entrado la pelota. Después no sé qué pasó, nos abrazamos todos y cuando nos dimos vuelta, lo habían anulado. Son cosas que pasan en el fútbol y en esta categoría donde no hay VAR y no se puede revisar y tenemos que aprender a convivir", sentenció el zaguero de Gimnasia y Esgrima.

pelota en la línea.jpeg La pelota en la línea que no fue gol de Brian Andrada para Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/UNO.

El lateral derecho se recuperó del incidente que protagonizó con su compañero Matías Muñoz en el que ambos chocaron y él rompió uno de sus diente mientras que el mediocampista debió recibir puntos en su cabeza. Sobre su recuperación, Facundo Nadalín contó: "Estoy teniendo cuidado con un protector bucal, tengo mucha sensibilidad en el diente. Pero estoy mejor, el dolor ya se fue y me sacaron los puntos de la boca".

Facundo Nadalín, entusiasmado con el equipo que conformó Gimnasia y Esgrima en este mercado de pases

El Lobo de Ezequiel Medrán recibió a varios futbolistas nuevos en este mercado de pases y mantuvo una cierta de base del elenco que llegó a la final de la Primera Nacional el año pasado frente a San Martín de San Juan. En esa configuración mixta que se generó, Facundo Nadalín consideró que las variantes que tiene el equipo son muy positivas y que se formó un gran grupo humano.

"El recambio es muy importante y eso hace una competencia interna muy sana y fuerte. Demuestra que los que ingresan, están para jugar y los que entran desde el banco a veces terminan siendo más importantes que un titular porque dan soluciones en menos minutos de los que por ahí dio el titular. Eso es algo a destacar y habla del grupo humano que tenemos que nos apoyamos entre todos y vamos para adelante", aseguró.

Embed - Facundo Nadalín, lateral de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima se quedó con un importante triunfo en casa y lleva cuatro partidos sin perder -contando el compromiso por Copa Argentina frente a Nueva Chicago-. "Hacer fuerte la localía nos ha caracterizado en los últimos años, hemos perdido pocos partidos de local y también hemos empatado pocos. Eso es importante, sobre todo en esta categoría donde la localía te hace entrar en posiciones de Reducido", aludió el respecto el defensor del mensana.

El próximo encuentro de Gimnasia y Esgrima será el domingo 2 de marzo, a las 17 horas, en condición de visitante frente a Estudiantes de Caseros.