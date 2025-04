Ezequiel Medrán Gimnasia y esgrima dos..jpeg Ezequiel Medrán destacó el gran trabajo de sus jugadores en el triunfo ante Central Norte de Salta. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El ex arquero reveló como vive su profesión de entrenador y reconoció: "Soy un entrenador resultadista, me da mucha alegría ganar, pero en el proceso que tengo como entrenador he aprendido a disfrutar el día a día. Vivo el fútbol con mucha pasión y la verdad es que tengo un plantel bárbaro, muy comprometido. Estamos en un lugar de privilegio y disfrutamos este gran momento".

"Soy un tipo apasionado que trabaja con mucho respeto, responsabilidad y con la ilusión de llegar a la Superliga. Tengo la posiblidad de trabajar en un gran club con un presidente como Fernando Porretta que tiene ideas claras en lo deportivo e institucional".