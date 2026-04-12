Ex jugador de River logró una marca histórica superando a Maradona y Cristiano Ronaldo

Nadie puede negar la categoría y la importancia que tuvo Diego Maradona para Napoli y Cristiano Ronaldo en la Juventus; no obstante, las estadísticas indican que un ex jugador de River Plate superó a ambos en la tabla de goleadores de la Serie A.
Diego Maradona logró lo impensado en Napoli mientras que Cristiano Ronaldo brilló en la Juventus; sin embargo, ambos quedaron detrás de un ex River
Nadie puede negar la categoría y la importancia que tuvo Diego Maradona para Napoli y Cristiano Ronaldo en la Juventus; no obstante, las estadísticas indican que un ex jugador de River Plate superó a ambos en la tabla de goleadores de la Serie A.
Es que Diego y el jugador portugués convirtieron 81 goles en el torneo doméstico italiano mientras que Gio Simeone alcanzó los 82 frente al Hellas Verona, marcando un hito para el delantero argentino.
Giovanni Simeone convirtió el primer gol del Torino en el triunfo por 2 a 1 frente al Hellas Verona en el partido correspondiente a la fecha 32 de la Serie A.
A los cinco minutos del primer tiempo recibió un pase de cabeza de Marcus Pedersen y el argentino intentó controlar, pero la pelota le quedó larga, lo que le permitió sacar ventaja frente a la caída de su rival. Luego definió mientras también caía al suelo.
El delantero de 30 años llegó a los nueve tantos en la Serie A, mientras que suma 82 superando a Diego Maradona y Cristiano Ronaldo. Simeone, luego de su paso por River y Banfield, realizó toda su carrera en Italia: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y Torino.
Fabrizio Romano, periodista italiano quien es un referente en cuanto a los mercados de pases a nivel internacional, informó que "River Plate está interesado en Gio Simeone como objetivo para el mercado de fichajes de verano".
El delantero hizo inferiores en el conjunto de Núñez y firmó su primer contrato en 2011, aunque debutó en 2013. Estuvo a préstamo en Banfield y luego fue transferido al Genoa de Italia.
En River disputó 33 partidos y marcó cuatro goles, además de ganar cuatro títulos con la Banda en el pecho:
Además, consiguió dos títulos con el Napoli:
En cuanto a la Selección argentina se consagró en el Sudamericano Sub 20 realizado en Uruguay mientras que en la Mayor disputó cinco partidos durante el 2018.