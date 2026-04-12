Ex jugador de River logró una marca histórica superando a Maradona y Cristiano Ronaldo

A los cinco minutos del primer tiempo recibió un pase de cabeza de Marcus Pedersen y el argentino intentó controlar, pero la pelota le quedó larga, lo que le permitió sacar ventaja frente a la caída de su rival. Luego definió mientras también caía al suelo.

Embed Gran momento de Gio Simeone en Torino:



Lleva 4 goles en sus últimos 6 partidos



Son 82 tantos por Serie A, SUPERANDO a MARADONA y CRISTIANO RONALDO (81) pic.twitter.com/nOsRm7Dz7z — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 12, 2026

El delantero de 30 años llegó a los nueve tantos en la Serie A, mientras que suma 82 superando a Diego Maradona y Cristiano Ronaldo. Simeone, luego de su paso por River y Banfield, realizó toda su carrera en Italia: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y Torino.

Gio Simeone El delantero en River consiguió cuatro títulos.

River quiere sumar a Gio Simeone

Fabrizio Romano, periodista italiano quien es un referente en cuanto a los mercados de pases a nivel internacional, informó que "River Plate está interesado en Gio Simeone como objetivo para el mercado de fichajes de verano".

El delantero hizo inferiores en el conjunto de Núñez y firmó su primer contrato en 2011, aunque debutó en 2013. Estuvo a préstamo en Banfield y luego fue transferido al Genoa de Italia.

En River disputó 33 partidos y marcó cuatro goles, además de ganar cuatro títulos con la Banda en el pecho:

Primera División 2024.

Superfinal 2014.

Copa Sudamericana 2014.

Copa Libertadores 2015.

Además, consiguió dos títulos con el Napoli:

Serie A: 2022/23.

Serie A: 2024/25.

En cuanto a la Selección argentina se consagró en el Sudamericano Sub 20 realizado en Uruguay mientras que en la Mayor disputó cinco partidos durante el 2018.