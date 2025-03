Esteban Solari, radiografía del nuevo DT de Godoy Cruz: su esquema de juego, la identidad que propone y la capitanía de Ábrego como bandera de los juveniles

Es imposible sostener un proceso sin resultados pero también tienen que irse viendo los frutos de ese trabajo porque tampoco sirve de nada juntar puntos si no hay un proceso. No se puede construir algo sin cimientos Es imposible sostener un proceso sin resultados pero también tienen que irse viendo los frutos de ese trabajo porque tampoco sirve de nada juntar puntos si no hay un proceso. No se puede construir algo sin cimientos

Sin dudas el encuentro ante Excursionistas fue un punto de inflexión. La derrota caló hondo en el equipo y por ello el cambio en el partido ante el Guapo fue ostensible. "Cuando pasan cosas así, es bueno aprovechar esos golpes que son los que te permiten reaccionar y ponerte de vuelta en tu lugar. Si uno lo sabe aprovechar, como entrenador y como equipo, esos golpes son de alguna manera positivos".

Esteban Solari3.jpeg Esteban Solari obtuvo ate Barracas su primera victoria como Dt de Godoy Cruz. Foto: Martín Pravata/UNO.

"Lo que cambiamos desde Excursionistas a Barracas fue empezar a construir una identidad de grupo. Que se forja con inteligencia emocional para entender los momentos, con carácter. Ante Barracas, el equipo estuvo sólido, no cayó en provocaciones, y eso habla de una madurez emocional en poco tiempo que hay que mantenerla", comentó Solari sobre qué fue lo que cambió en el plantel al siguiente partido.

El plantel de Godoy Cruz y la capitanía de Gonzalo Ábrego

En cuanto al conjunto de jugadores que encontró a su llegada a Godoy Cruz, Esteban Solari comentó: "El plantel es joven, con muchos jugadores que están intentando encontrar su mejor versión y nosotros queremos potenciar los niveles individuales. Eso trabajamos en los entrenamientos, desde la exigencia, la intensidad, la táctica. Todo eso requiere tiempo y yo veo un plantel que está dispuesto a trabajar". Por ello, los ánimos son optimistas para el entrenador que nota buena recepción en sus jugadores. "Veo a los jugadores convencidos, motivados por la idea de juego. El resumen para mí es que el equipo, de a poco, está dando muestras. Falta mucho pero estamos construyendo este equipo".

abrego godoy cruz.jpg Gonzalo Ábrego fue elegido como el capitán del Godoy Cruz de Esteban Solari.

En esa supremacía de juventud, el elegido para ser el capitán del equipo en este proceso fue Gonzalo Ábrego. El DT se contó que él lo sugirió en el vestuario y la propuesta fue bienvenida. Así, el 32 de Godoy Cruz fue el apuntado para llevar la cinta. "Un capitán tiene que ser alguien representativo para el equipo y que sus compañeros se sientan identificado y que lo vean como un ejemplo adentro y afuera de la cancha. Y Gonzalo cumple con todas esas normas y además es un referente del juego que queremos tener e identifica la manera que tenemos nosotros", aludió Solari al respecto.

El esquema de juego y la idea que tiene Solari para este Godoy Cruz

Si bien el tiempo de trabajo es corto, Esteban Solari tiene muy en claro qué quiere para este Godoy Cruz del que hoy forma parte. Un equipo protagonista y "responsable" es lo que planteó el DT en Radio Nihuil. "Lo primero es tomar la responsabilidad, que significa ser el equipo que tiene la pelota, que propone, el que avanza las líneas. Nosotros tenemos que tener la intención de ganar el partido siempre".

entrenamiento Godoy cruz.jpeg Godoy Cruz ya piensa en Instituto, su próximo rival. Foto: Martín Pravata/UNO.

Sobre el esquema de juego que es de su agrado y que quiere plantear en Godoy Cruz, Solari agregó: "En Malasia me gustó mucho el 3-4-2-1 y en Everton de Chile terminé jugando 5-3-2. En la Selección argentina jugué 4-2-3-1. Trato de que el que juegue esté por encima de esquema, no el esquema por encima de jugador".

El trabajo con Reserva y el pasado de Esteban Solari como jugador

Esteban Solari tuvo un extenso recorrido como jugador y, en la temporada 2011/12 tuvo la oportunidad de convertirle al Real Madrid por Champions en el Bernabéu. Entre risas, el entrenador contó qué le aporta a su rol el haber sido futbolista: "Lo mejor de haber sido jugador, siendo entrenador, es la empatía que uno tiene con el futbolista".

En su trabajo al frente del plantel de Primera División, Esteban Solari manifestó sus intenciones de trabajar con la Reserva de Ernesto Pedernera, su antecesor en el rol. "Dentro de nuestro cuerpo técnico, la intención fue trabajar con la Reserva desde el primer día. De hecho tenemos una excelente relación con el cuerpo técnico de Reserva y hablamos todos los días. Además hablamos con la coordinación de juveniles y, próximamente, con la gente de inferiores".