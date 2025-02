Esteban Solari y su debut como DT de Godoy Cruz: "Me gustó la valentía de mis jugadores"

Esteban Solari..jpeg Esteban Solari antes del partido se saluda con Sergio Gómez, uno de los entrenadores de Platense. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

"Me gustó la valentía que tuvieron los futbolistas para jugar el partido, arrancamos perdiendo, lo empatamos y lo pudimos ganar. Tenemos mucho para trabajar, este es el comienzo", agregó el DT.

Sobre la sancíón que recibió Godoy Cruz tras conocerse el fallo ante Talleres de Córdoba, opinó: "Nosotros tratamos de enfocarnos en la parte deportiva porque es lo que nos compete. Tenemos que trabajar y encontrar el funcionamiento del equipo en este torneo que van pocas fechas".

"La verdad que jugar sin público no es bueno, no te genera la adrenalina para empujar y tratar de ganar un encuentro. El hincha es la razón por la que jugamos al fútbol, ojalá puedan volver pronto", aseguró Esteban Solari, DT de Godoy Cruz.

Esteban Solari y su primera experiencia en el fútbol argentino

Esteban Solari tuvo su estreno en el fútbol argentino dirigiendo a Godoy Cruz y sobre esta situación afirmó: "Estuve trabajando cinco años en los seleccionados juveniles y me tocaba ver mucho primera división. Esta es mi primera experiencia en un club y sé que el fútbol argentino es muy intenso, Estoy muy contento de formar parte de una familia y estoy muy ilusionados, es un lugar ideal para empezar a trabajar en el fútbol argentino".

