Esteban Solari, el DT de Godoy Cruz que es parte de una dinastía futbolera y que triunfó en sitios exóticos

Solari El Tano ganó todo como DT en Malasia y lo celebró con su esposa y sus tres hijos.

Sus primeros días en Godoy Cruz han sido intensos ya que el club recibió una severa sanción del Tribunal de Disciplina, el debut ante Platense, en el Malvinas, fue con un empate 1 a 1 a puertas cerradas. y luego destacó aspectos positivos de lo hecho por sus dirigidos..

"Esta es mi primera experiencia y sé que el fútbol argentino es muy intenso, Estoy muy contento de formar parte y estoy muy ilusionado, es un lugar ideal para empezar a trabajar en el fútbol argentino" (Esteban Solari tras su debut en el Tomba).

Su padre y un apellido bien futbolero

Esteban Andrés Solari es hijo de Eduardo Miguel Solari (74) y Alicia (Lali) Poggio (74) además de ser hermano de Santiago Hernán (48), Martín Miguel (murió en 2020 a los 41 años), Liz María (41) y David Eduardo (38), quien lo acompañó a su llegada a Mendoza en su función de representante.

Eduardo Solari, su padre, fue campeón como jugador con Rosario Central, integró la Selección argentina, jugó en Colombia, fue compañero de Maradona en Argentinos Juniors y se retiró en Renato Cesarini, club del que fue fundador en los 70 junto con su hermano y otros futbolistas de la época como Luis Artime y Ermindo Onega.

eduardo-solari.jpg Eduardo, uno de los que iniciaron la dinastía Solari en el fútbol.

Como DT tuvo una larga trayectoria en el fútbol argentino, también dirigió en Colombia, donde nacieron sus dos hijos menores, Arabia Saudita y México. Ahora tiene un perfil más bajo se dedica a la escritura y es autor de 5 libros, entre los que se destaca Almácigos para fútbol profesional.

Una particularidad de Eduardo es que dirigió a Gimnasia La Plata y también en dos oportunidades fue técnico de Estudiantes y aunque el nuevo DT del Tomba es rosarino algunas notas familiares de archivo indican que simpatiza con el Pincha, club en el que dio sus primeros pasos como jugador profesional.

"El apellido que tengo es un orgullo. Tengo la posibilidad de que mi padre me contagie toda esa pasión por el futbol y me transmita toda su experiencia, que no es poca" (Esteban Solari en 442, en 2013)

Los hermanos famosos

El mayor y más conocido de los cinco hermanos Solari Poggio es Santiago, quién sobresalió en River, jugó en la Selección argentina y llegó al Real Madrid, club en el que fue jugador, DT de inferiores, dirigió al primer equipo y trabaja actualmente en la dirección deportiva merengue. Además, el Indiecito jugó en Atlético de Madrid, Inter, San Lorenzo, entre otros, y tuvo pasos por México como jugador y DT.

solari 2.jpg Esteban con sus hijos y 3 de sus 4 hermanos.

También es famosa Liz, por su trabajo de modelo, actriz y su actual militancia ambientalista. La única hermana mujer nació en Colombia al igual que David quien se convirtió en otro trotamundos del fútbol jugando en Chipre, Italia, Venezuela, Israel y algunos clubes argentinos. Hoy vive en Europa y trabaja como representante, entre otros de sus hermanos.

Finalmente, Martín se dedicó a su profesión de contador hasta su fallecimiento a comienzos del 2020, un golpe durísimo para la familia.

solari hermanos.jpg Los hermanos Solari Poggio en 2019.

Otros miembros conocidos del Clan Solari, que acumula 12 futbolistas en 3 generaciones, además de su tío Jorge, son su sobrino Augusto y los Redondo ya que el célebre Fernando Redondo se casó con Natalia Solari, la hija del Indio, y sus hijos son Fernando (hijo) y Federico, compañero de Messi en el Inter Miami.

"Mi historia como futbolista guarda relación con lo que aprendí de mi familia acerca de la perseverancia, de perseguir un sueño y dejar todo para cumplirlo. Recién a los 24 años, después de luchar muchísimo, se me dio la oportunidad y pude construir una carrera sin ser el jugador más dotado técnicamente. Sin ese sentido de la pasión y la entrega no hubiese podido ser futbolista. Es lo que aprendí de mi viejo y lo que me trasmitieron en Renato Cesarini" (Esteban Solari en La Nación, en 2023).

El Tano Solari, un delantero goleador

Esteban Solari fue un delantero goleador de buena altura (mide 1,88m.) que se formó Renato Cesarini, el club de la familia, estuvo en las inferiores de River, formó parte del plantel profesional de Estudiantes, debutó oficialmente en Defensa y Justicia, pasó por Argentinos Juniors y Gimnasia de Concepción del Uruguay antes de un largo recorrido que se inició en el Chioggia de la tercera división de Italia, donde consiguió su pasaporte europeo y siguió en el Lierse de Bélgica, club que fue desafiliado por ser parte de una organización ilegal de apuestas.

solari1.jpg Como jugador en la Champions League.

Recién casado, el Tano llegó a Chipre donde tuvo dos períodos (2005-07 y 2010-13) y alcanzó su mejor nivel. En el APOEL Nicosia, además de lidiar contra un “corralito” que le impidió retirar su dinero del banco, ganó 4 títulos, fue goleador, MVP y llegó a jugar en la Europa League además de alcanzar los cuartos de final de la Champions League 2011/12 en una campaña histórica y marcando un gol de penal en el Bernabéu.

Embed - Esteban Andres Solari ( TANO ) Highlights 2010 - 2011

En México, jugó para Pumas, donde hizo 25 goles en 40 partidos y entre otros fue compañero de Rubens Sambueza, quien recientemente fue jugador y luego DT del Deportivo Maipú.

De allí, antes de volver a Chipre, pasó por España, dónde el Almería lo compró en 4 millones de euros, el pase más caro de su carrera, según consigna el sitio Transfermarkt.

También jugó en Grecia, otra liga en la que fue goleador (hizo 17 tantos en el Skoda Xanthi), China y Ecuador antes de retirarse en 2016 con una trayectoria de 154 goles en 351 partidos.

"Yo estuve 6 años en las formativas: 2 en Rosario Central y 4 en la Selección Argentina. A veces uno se queja por cómo llegan los jugadores, pero la verdad es que hay que entender que el futbolista se sigue formando día a día, incluso cuando ya está en Primera División. A veces muchos piensan que un jugador profesional ya está listo y dejó de formarse, y al contrario. Yo me considero docente de toda la vida, y más allá de ser entrenador de Primera, le tengo que seguir dando herramientas al jugador para que siga aprendiendo" (Esteban Solari a En Cancha de Chile en 2024).

Esteban Solari y un largo viaje de las selecciones de AFA a Godoy Cruz

Igual que su padre, su tío y su hermano mayor, Esteban continuó su recorrido en el fútbol como director técnico. Primero en las inferiores de Rosario Central y luego como ayudante de Fernando Bocha Batista y Javier Mascherano en la Selección Argentina Sub 20 y Sub 23 que ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Lima, fue campeón del Preolímpico de Colombia e intervino en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Entre otros dirigió a campeones del mundo como Lisandro Martínez, el Cuti Romero, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Solari En su paso por la Selección dirigió a muchos que hoy son figuras.

Como sus padres, Esteban es profesor de educación física egresado del ISEF Enrique Romero Brest, en Buenos Aires, y mientras estaba trabajando en las inferiores de Rosario Central, a fines 2017, llegó nada menos que a Independiente Rivadavia como parte del cuerpo técnico de Pablo De Muner, pero estuvo menos de un mes y se desvinculó por temas personales.

En 2022 dejó su puesto de colaborador y tomó la posición de entrenador de Johor FC, el equipo más importante de Malasia con el que ganó los 4 títulos por los que su equipo compitió y acumuló nada menos 40 victorias y un empate en 44 partidos.

Embed - Las habilidades humanas de un DT I ESTEBAN SOLARI #T02E11

En 2024 el Tano dirigió al Everton de Viña del Mar, club perteneciente al poderoso Grupo Pachuca mexicano y que al igual que Godoy Cruz se clasificó a la Copa Sudamericana de este año, pero aunque cumplió ese objetivo tuvo que soportar algunas críticas por el rendimiento de un equipo que hinchas y periodistas creían que estaba para más.

"Hoy la parte mental del futbolista es lo más importante. Porque el jugador quieras o no que llega a primera división tiene cualidades técnicas. Y la táctica se trabaja. Pero lograr ese jugador con carácter e inteligencia táctica para sostenerla durante noventa minutos y 30 fechas, siempre con una emocionalidad alta para creerse lo que puede lograr, creo que es lo más desafiante del fútbol" (Esteban Solari en La Capital de Rosario, en 2025)

Su cuerpo técnico con un campeón del mundo

Emerson Panigutti (Ayudante de campo) Rodrigo Barrios (Preparador fisico) Matias Garro (Preparador fisico alterno) y Matías Navarro (Analista de video) conforman el staff de colaboradores que llegó acompañando a Solari al Tomba.

Solari Solari y sus colaboradores en el Everton de Viña.

El nombre que más llama la atención es el de Barrios, quien estuvo en el cuerpo técnico campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina y poco después empezó a trabajar con Solari en Malasia.

Rodrigo Barrios, de 47 años, tiene una extensa trayectoria profesional ya que antes de sumarse a la Selección trabajó en Estudiantes de 2008 a 2015, con Sabella, Russo, Berizzo y Gabriel Milito entre otros DT, y luego estuvo 3 años en Arabia (Al Hilal) con Ramón Díaz y otros entrenadores