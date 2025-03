"Es demasiado triste ver a Brasil jugar como lo hizo": la lapidaria declaración de un ídolo tras la goleada

"No se puede dar esa munición, aunque Brasil no perdió por esa respuesta. Tampoco creo que Romario se haya equivocado en hacer la pregunta, estaba haciendo su trabajo. Raphinha pudo no responder", completó Rivaldo.

Sobre las falencias de la Verdeamarelha en el campo de juego, aseguró: "Completamente desorganizado, sin creatividad, sin reacción y dejando demasiado espacio a Argentina. Faltó intensidad, los jugadores parecían perdidos, sin saber cómo responder. Es demasiado triste ver a Brasil jugar como lo hizo, especialmente estando tan cerca de una Copa del Mundo. Brasil necesita ordenarse para ganar confianza para evitar un ridículo como este en un Mundial".

Rivaldo.jpg Rivaldo ganó el Balón de Oro 1999.

A la hora de apuntar contra las figuras que no dieron la cara en el campo, Rivaldo soltó: "Todos estos grandes jugadores están acostumbrados a enfrentar partidos difíciles. Me pasó a mí, brillaba en Barcelona y creía que eso bastaba para rendir igual en la selección. Y fui muy criticado por eso".