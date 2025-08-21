Enzo Pérez y Franco Armani buscan un récord en River vs. Libertad por la Copa Libertadores

En el partido de vuelta de octavos de final frente a Libertad de Paraguay, el volante mendocino y el arquero sumarán nuevas presencias que los colocarán aún más arriba en la tabla histórica de jugadores con más partidos en el torneo.

enzo perez Enzo Pérez es el capitán de River.

Enzo Pérez y Franco Armani buscan un récord

Enzo Pérez, ex Godoy Cruz y Benfica de Portugal (se inició en el Deportivo Maipú) llegará a 107 partidos en la Libertadores, mismo registro que el paraguayo Sergio Aquino. El mendocino, que necesitó menos ediciones para alcanzar esa marca, se mantiene en plena vigencia y, aunque no podrá superar en esta edición al arquero uruguayo, podría quedar a solo un paso si el equipo llega a la final.