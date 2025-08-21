Inicio Ovación Fútbol River
Impresionante

Enzo Pérez y Franco Armani buscan un récord en River vs. Libertad por la Copa Libertadores

Enzo Nicolás Pérez y Franco Armani buscarán un récord este jueves en el partido que River jugará ante Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Nicolás Pérez y Franco Armani, dos grandes referentes de River (son el capitán y el subcapitán del equipo, respectivamente), buscarán un récord este jueves en el partido ante Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores

En el partido de vuelta de octavos de final frente a Libertad de Paraguay, el volante mendocino y el arquero sumarán nuevas presencias que los colocarán aún más arriba en la tabla histórica de jugadores con más partidos en el torneo.

enzo perez
Enzo Pérez es el capitán de River.

Enzo Pérez y Franco Armani buscan un récord

Enzo Pérez, ex Godoy Cruz y Benfica de Portugal (se inició en el Deportivo Maipú) llegará a 107 partidos en la Libertadores, mismo registro que el paraguayo Sergio Aquino. El mendocino, que necesitó menos ediciones para alcanzar esa marca, se mantiene en plena vigencia y, aunque no podrá superar en esta edición al arquero uruguayo, podría quedar a solo un paso si el equipo llega a la final.

river armani.jpg
Armani llegará a los 110 encuentros en el certamen, cifra que le permitirá igualar a Fábio, histórico arquero brasileño que defendió a Vasco da Gama, Fluminense y Cruzeiro. En caso de que River avance a semifinales, el Pulpo podría superar a Éver Hugo Almeida, quien lidera el ranking con 113 presencias.

