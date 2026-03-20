Encuesta: ¿Qué tan difícil es el grupo que le tocó a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores?

¿Qué opinás del grupo que le t...

Ovación consultó a algunos especialistas que dieron su opinión respecto de las dificultades que encontrará el equipo de Alfredo Berti en su debut en el máximo torneo continental a nivel de clubes.

Pablo Philippens (Diario UNO)

"El sorteo fue, dentro de todo, favorable para Independiente. Tranquilamente, con el equipo que tiene, puede soñar con dar pelea en la clasificación a pesar de ser debutante en la Copa. De local no puede dejar puntos en el camino - a excepción de lo que pueda ocurrir ante Fluminense- y lo que pueda enganchar de visitante será fundamental".

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Fabián Salamone (Ovación)

"El análisis lo separo en dos. Desde el lado de los hinchas salvo Río de Janeiro, el resto no son viajes simples para aquellos que quieran acompañar a Independiente Rivadavia en estos partidos de tinte histórico. Otro dato es que La Lepra es el tercer equipo argentino que más kilómetros tiene que recorrer incluyendo a los que juegan la Sudamericana".

"Con respecto a lo netamente futbolístico creo que es un grupo complejo, pero podría haber sido peor también. Creo que tiene equipo para poder pelear por meterse en octavos de final. No va a ser sencillo, pero no es imposible. Es un grupo para pelear. Eso sí, para soñar con estar entre los 16 mejores del continente tiene que hacerse fuerte de local".

Gustavo Privitera (Ovación)

"El grupo que le tocó a la Lepra no es fácil, pero el equipo dirigido por Berti, que sale a ganar en todas las canchas, tendrá un lindo desafío. Luchará contra la jerarquía de un histórico como Fluminense, batallará contra la altura de La Paz, ya que jugará con Bolívar y seguramente tendrá a un rival de menor fuste como La Guaira. Tiene serias chances de pasar a la siguiente fase".

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Juani Guillem (Radio Nihuil y El Siete)

"Un lindo grupo para un debut histórico. A priori será una pelea mano a mano con Bolívar por la clasificación. Tendrá mucho viaje y deberá hacerse fuerte de local. La altura de La Paz, el Maracaná y un viaje muy largo a Venezuela se presentan en el horizonte. Será clave cómo responde el equipo jugando en casa. Si logra hacerse fuerte, tendrá chances de pensar en avanzar. Es una experiencia única e inédita para los hinchas y creo que el grupo acompaña para que sea una linda experiencia de Copa".

Omar Romero (Ovación)

"A Independiente RIvdavia le tocó un grupo exigente en la Copa Libertadores: Fluminense es uno los equipos más fuertes del continente con jugadores de mucha jerarquía; Bolívar es un equipo fuerte en la altura y es difícil de superar y Deportivo La Guaira es el adversario más accesible".

Amadeo Inzirillo (Radio Nihul y El Siete)

"Para mi es un grupo complicado, porque Fluminense tiene un equipazo con jugadores como Cano (Germán) o Castillo (Rodrigo), tienen jerarquía y después están los dos partidos de visitante, contra los rivales de los otros Bombos: el de Bolívar por la altura es uno de los más picantes que podían salir del Bombo 2, y después toca un rival que en principio podría ser accesible, pero en Venezuela, son 9.500 kilómetros y siempre es un viaje incómodo. Por eso termina siendo un grupo complicado. Lo bueno es que arranca de local con Bolívar y si le ganá se acomoda y empieza con el pie derecho".