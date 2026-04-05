El West Ham y Taty Castellanos, eliminados de la FA Cup en un partido para el infarto

Sin embargo, con el tiempo cumplido el equipo del delantero mendocino logró empatarlo: Mateus Fernandes convirtió el primero en el minuto 93 y Axel Disasi puso el marcador igualado a los 96. De esta manera el partido se fue al tiempo extra donde Taty Castellanos metió un golazo, pero que fue anulado por un offside muy fino.

Embed ¡AVISÓ TATY EN LA PRIMERA DEL ALARGUE! Insólito error de Perri que Castellanos no perdonó, aunque no vale el gol por offside del argentino.



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Castellanos salió en el minuto 105 y el resultado no se movió, por lo que se debió definir desde el punto de penal. Allí fue el Leeds United quien tuvo mejor puntería y se impuso por 4 a 2.

Por otro lado, más allá de quedar eliminado de la FA Cup en una etapa avanzada del torneo, el West Ham continúa en una pesadilla porque se encuentra en zona de descenso ya que apenas ha sumado 29 puntos en 31 partidos, fruto de siete partidos ganados y ocho empatados, mientras que ha perdido en 16 oportunidades.

West Ham - FA Cup Tras el chequeo del VAR se anuló lo que hubiera sido el tercer gol del West Ham.

Los otros resultados de la FA Cup

En los cuartos de final quedó eliminado sorpresivamente el Arsenal al caer contra el Southampton, además hubo goleadas del Chelsea y del Manchester City.