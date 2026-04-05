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El West Ham y Taty Castellanos, eliminados de la FA Cup en un partido para el infarto

El West Ham de Taty Castellanos cayó en los cuartos de final de la FA Cup en un duelo donde el mendocino fue protagonista: le anularon un gol en el tiempo extra

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Taty Castellanos fue titular en el partido por la FA Cup.

Taty Castellanos fue titular en el partido por la FA Cup.

El Leeds United y el West Ham se enfrentaron en los cuartos de final de la FA Cup, torneo que ya tenía como clasificados a las semifinales al Southampton, al Chelsea y al Manchester City. Valentín Castellanos fue titular y hasta logró convertir un gol, pero fue anulado por un mínimo offside.

Luego, tras empatar 2 a 2, el encuentro se definió en los penales donde el conjunto del mendocino cayó por 4 a 2.

Taty Castellanos
Taty Castellanos tuvo un buen desempe&ntilde;o en el partido correspondiente a la FA Cup.

Taty Castellanos tuvo un buen desempeño en el partido correspondiente a la FA Cup.

El West Ham y Taty Castellanos, eliminados de la FA Cup

Todo parecía indicar que el Leeds United se iba a quedar con una victoria cómoda ya que iba ganando 2 a 0 gracias a los goles de Ao Tanaka (a los 26) y de Dominic Calvert-Lewin (a los 75) y el West Ham tenía dificultades para convertir ya que un disparo de Taty Castellanos y uno de Jarrod Bowen habían pegado en el travesaño.

Sin embargo, con el tiempo cumplido el equipo del delantero mendocino logró empatarlo: Mateus Fernandes convirtió el primero en el minuto 93 y Axel Disasi puso el marcador igualado a los 96. De esta manera el partido se fue al tiempo extra donde Taty Castellanos metió un golazo, pero que fue anulado por un offside muy fino.

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Castellanos salió en el minuto 105 y el resultado no se movió, por lo que se debió definir desde el punto de penal. Allí fue el Leeds United quien tuvo mejor puntería y se impuso por 4 a 2.

Por otro lado, más allá de quedar eliminado de la FA Cup en una etapa avanzada del torneo, el West Ham continúa en una pesadilla porque se encuentra en zona de descenso ya que apenas ha sumado 29 puntos en 31 partidos, fruto de siete partidos ganados y ocho empatados, mientras que ha perdido en 16 oportunidades.

West Ham - FA Cup
Tras el chequeo del VAR se anul&oacute; lo que hubiera sido el tercer gol del West Ham.

Tras el chequeo del VAR se anuló lo que hubiera sido el tercer gol del West Ham.

Los otros resultados de la FA Cup

En los cuartos de final quedó eliminado sorpresivamente el Arsenal al caer contra el Southampton, además hubo goleadas del Chelsea y del Manchester City.

  • Southampton 2 - Arsenal 1.
  • Chelsea 7 - Port Vale 0.
  • Manchester City 4 - Liverpool 0.
  • Leeds United 2 (4) - West Ham 2 (2).

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