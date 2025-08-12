El probable equipo de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Tras el tibio empate sin goles con Racing que estiró la mala racha de Boca a 12 partidos sin ganar, el entrenador ya piensa en un cambio de rumbo de cara a la visita a Independiente Rivadavia, en el Malvinas Argentinas, donde se espera la presencia de una gran cantidad de hinchas xeneizes.

Russo Russo busca el equipo para enfrentar a la Lepra.

Russo no incluiría a Leandro Paredes como único mediocampista central y en Mendoza no se repetirá el esquema. La idea es sumarle un volante de contención a su lado, que podrían ser Milton Delgado o el chileno Williams Alarcón para entrar por Malcom Braida o Alan Velasco. La decisión final dependerá de si Russo mantiene el doble 9 con Edinson Cavani y Miguel Merentiel, lo que obligaría a conservar los extremos.