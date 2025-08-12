Inicio Ovación Fútbol Boca
El probable equipo de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Boca Juniors se prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia este domingo a las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas, por la quinta fecha del Torneo Clausura

Tras el tibio empate sin goles con Racing que estiró la mala racha de Boca a 12 partidos sin ganar, el entrenador ya piensa en un cambio de rumbo de cara a la visita a Independiente Rivadavia, en el Malvinas Argentinas, donde se espera la presencia de una gran cantidad de hinchas xeneizes.

Russo busca el equipo para enfrentar a la Lepra.

Russo no incluiría a Leandro Paredes como único mediocampista central y en Mendoza no se repetirá el esquema. La idea es sumarle un volante de contención a su lado, que podrían ser Milton Delgado o el chileno Williams Alarcón para entrar por Malcom Braida o Alan Velasco. La decisión final dependerá de si Russo mantiene el doble 9 con Edinson Cavani y Miguel Merentiel, lo que obligaría a conservar los extremos.

Nicolás Figal y Ayrton Costa volvieron a entrenar a la par tras recuperarse de lesiones musculares. Si están en condiciones jiugarían. Sin embargo, la falta de ritmo podría abrirle la puerta a Rodrigo Battaglia o Marco Pellegrino, por lo que el zurdo el que corre con más chances.

En la parte ofensiva, Exequiel Zeballos podría recibir una nueva oportunidad desde el arranque e ingresaría en lugar de Brian Aguirre.

El probable equipo de Boca vs Independiente Rivadavia

Boca formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia o Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Malcom Braida; y Edinson Cavani.

