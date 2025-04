El Ogro Fabbiani apoyó a Fernando Gago tras su despedida: "Yo cambiaría las normas"

No es fácil ser entrenador, uno siempre quiere lo mejor. Para mí Fernando no tiene techo. No es fácil ser entrenador, uno siempre quiere lo mejor. Para mí Fernando no tiene techo.

Cuando le consultaron sobre la decisión del Consejo de Fútbol de Boca Juniors sobre despedir a Fernando Gago, el Ogro manifestó: "No es tema mío, te doy una respuesta para no ser maleducado, pero creo que el formato de los técnicos se los tiene que empezar a cuidar más".

Un estudio reciente realizado en 65 países detalló que dos de tres directores técnicos duran menos de un año en el cargo, en el ranking negativo Argentina ocupa el lugar 14. Es así que en 15 fechas que se han disputado en este torneo, son 14 los técnicos que se han quedado sin trabajo aunque está la particularidad de que Fabbiani decidió salir del Deportivo Riestra para comenzar la remontada de Newell's.

El cruce de palabras que enfrentó al Ogro y a Pintita

En la fecha 11 Newell's recibió en el estadio Marcelo Bielsa a Boca Juniors y el triunfo quedó en casa ya que el conjunto del Ogro Fabbiani se impuso por 2 a 0. En ese momento Fernando Gago declaró: "Ellos tenían línea de cinco atrás, más los dos o tres internos que bajaban, era difícil por el medio".

Lo curioso es que criticó un planteamiento que terminó adoptando en el Superclásico. Y continuó: "A un rival que está posicionado bajo es muy difícil entrarle rápido porque hay mucha gente y tenés que tener las situaciones de uno contra uno y los espacios para poder encontrarlo".

Fue ahí que el técnico de Newell's salió con los botines de punta: "A mí no me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito. Todavía me queda un poco del jugador, creo que tengo que mejorar en ese sentido y bajarle un poco la espuma. Pero odio cuando no aceptan que el rival es más que el otro".

"A mí me tocó perder un montón de veces, pero cuando el rival te pasa por arriba o es más que vos, lo tenés que decir. Ayer (por el partido correspondiente a la fecha 11) hicimos un partido perfecto, lo jugamos como quisimos", había declarado el exdelantero en aquella oportunidad.