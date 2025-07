El motivo por el que piden sancionar a un árbitro en el fútbol argentino

Sobre la expulsión del exjugador de Boca, agregó: "Yo a Izquierdoz lo conozco bien, estoy seguro de que jamás diría un insulto, ni nada por el estilo. Hay que pararlo y nada más. Si lo premiamos, estamos complicados" soltó con calentura contra el árbitro.

Cuando el presidente de Lanús hace referencia a la declaración del jugador de Rosario Central, es porque el mismo Duarte admitió que fue al choque con Losada para generar el penal que terminó en la victoria Canalla.

arbitro, andres merlos Pidieron sancionar a Andrés Merlos a raíz de la polémica vs Rosario Central

Lanús no arrancó bien el torneo clausura con respecto a los árbitros. En la primera fecha, Lautaro Acosta explotó contra Mastrángelo luego de una polémica, acusándolo de "árbitro del poder" por esto, fue sancionado y no pudo estar ante Rosario Central.

El VAR reveló fuertes acusaciones contra el árbitro del partido

Más allá de las intenciones del presidente de Lanús, lo cierto es que el audio del VAR respaldaría la decisión de Andrés Merlos con respecto a la expulsión. Según las escuchas, Carlos Izquierdoz lo acusó de "ladrón" lo que claramente puede ser tomado como agresión verbal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1947128766418870289&partner=&hide_thread=false #AHORA | @LigaAFA mostró el audio VAR sobre el penal a Rosario Central en el partido ante Lanús



"NO SEAS LADRÓN", le dijo "Cali" Izquierdoz al árbitro Andrés Merlos, quien lo termina expulsando pic.twitter.com/yKsa9DCOKd — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 21, 2025

"Él provoca el contacto. No seas ladrón. Otra vez no, dejate de joder", fueron las palabras que derivaron en la sanción del árbitro. Ahora, será el ex Boca quien espere una sanción por parte del Tribunal de Disciplina.