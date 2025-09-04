Se vienen los últimos partidos de Lionel Messi con Argentina.

Se vienen los últimos partidos de Lionel Messi con Argentina.

Este jueves, la Selección Argentina tendrá un partido más que emotivo. Con el equipo ya clasificado al Mundial 2026, el resultado ante Venezuela pasará a segundo plano. Es que probablemente será el último de Lionel Messi por los puntos en su tierra natal.

En ese contexto es que muchos se preguntan cuántos partidos le quedan al múltiple campeón con su camiseta más amada. Y si no hay sorpresas, la respuesta es concreta: 13 encuentros. Es hora de agarrar un calendario, ir tachando días y, sobre todo, disfrutar de lo poco que queda.

futbol-messi-seleccion argentina (1).jpg
Lionel Messi ya empieza a palpitar el final albiceleste.

Lionel Messi ya empieza a palpitar el final albiceleste.

Los partidos que le quedan a Lionel Messi con Argentina

Lo dicho. El primer partido será este mismo jueves a las 20.30 en la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Seguramente, el encuentro último del 10 en la tierra que lo vio nacer. Al menos, en cuanto a cotejos oficiales.

El próximo encuentro estará a la vuelta de la esquina. La Selección Argentina visitará a Ecuador el próximo martes de 9 de septiembre para cerrar una Eliminatoria donde no ha dejado de lucirse como vigente campeona del mundo y de América.

En octubre y noviembre habrá ventanas de partidos amistosos FIFA. Lionel Messi tendrá la chance de jugar dos encuentros más en cada mes. Los del próximo mes en Estados Unidos y los de noviembre en Angola e India.

Messi-Selección-argentina.jpg
Una postal con Lionel Messi a la cabeza que se empieza a terminar.

Una postal con Lionel Messi a la cabeza que se empieza a terminar.

En la segunda mitad de marzo se disputará la Finalissima ante España, donde podría alzar un título más con la Selección Argentina. Luego, Lionel Messi podrá decir presente en otra ventana doble de amistosos FIFA en la primera semana de junio.

Finalmente, la frutilla del postre. Si todo marcha bien, Lionel Messi dirá presente en el Mundial 2026 que se disputará entre junio y julio. Todo parece indicar que esa será su despedida, esperemos, con una Copa del Mundo más bajo su brazo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas