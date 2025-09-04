El próximo encuentro estará a la vuelta de la esquina. La Selección Argentina visitará a Ecuador el próximo martes de 9 de septiembre para cerrar una Eliminatoria donde no ha dejado de lucirse como vigente campeona del mundo y de América.

En octubre y noviembre habrá ventanas de partidos amistosos FIFA. Lionel Messi tendrá la chance de jugar dos encuentros más en cada mes. Los del próximo mes en Estados Unidos y los de noviembre en Angola e India.

Messi-Selección-argentina.jpg Una postal con Lionel Messi a la cabeza que se empieza a terminar.

En la segunda mitad de marzo se disputará la Finalissima ante España, donde podría alzar un título más con la Selección Argentina. Luego, Lionel Messi podrá decir presente en otra ventana doble de amistosos FIFA en la primera semana de junio.

Finalmente, la frutilla del postre. Si todo marcha bien, Lionel Messi dirá presente en el Mundial 2026 que se disputará entre junio y julio. Todo parece indicar que esa será su despedida, esperemos, con una Copa del Mundo más bajo su brazo.