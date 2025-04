En la primera de las imágenes, se lo puede ver con una sonrisa y el trofeo que consiguió a fines del 2024 (el primero de su carrera como DT). Mientras que la segunda es una de la hinchada del equipo paraguayo.

Junto a esto, Palermo escribió un texto que no tardó en volverse viral: "La 47 nunca la voy a olvidar. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo por este club tan grande".

"Junto a mi cuerpo técnico, dirigentes, empleados, jugadores y toda su hinchada pudimos lograr mi sueño de salir campeón por primera vez", añadió el ahora ex DT de Olimpia.

Para finalizar, Palermo manifestó:"Gracias a todos por el cariño y apoyo en los momentos malos y buenos que nos tocó pasar. Siempre todos juntos como el primer día".

posteo Palermo.jpg El posteo de Martín Palermo en su cuenta de Instagram.

Eso sí, en su cierre dejó claro que no le baja la persiana a la institución y se ilusiona con volver a tener revancha en el banco de suplentes de Olimpia de Paraguay: "No me despido, hasta la próxima".