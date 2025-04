Martín Palermo fue despedido en Olimpia tras ser goleado por Vélez de su amigo Guillermo

En Olimpia de Paraguay, Palermo logró el primer título de su carrera como entrenador, pero la caída ante Vélez fue la tercera consecutiva y la quinta en los últimos seis encuentros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1910090468026655217&partner=&hide_thread=false ¡Qué abrazo entre Palermo y los Barros Schelotto!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/v12cteKc92 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2025

"Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota. Lo mejor que se puede hacer es reflexionar, no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Voy a hablar con los dirigentes para ver qué es lo mejor", había señalado en la conferencia de prensa.

En la misma, indicó además: "Habrá que ver, yo no hablé con nadie, no vi a nadie, dar una opinión sobre eso (una posible renuncia), no se planteó, porque uno tiene que hablar y analizar lo que pasa. En caliente ahora, no voy a tomar ninguna decisión".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1910324385808015417&partner=&hide_thread=false #LIBERTADORESxFoxSports | Guillermo Barros Schelotto habló tras el triunfo de Vélez ante Olimpia y se refirió a su relación con Martín Palermo: "La amistad va a seguir para siempre".



Viví la CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/vGbIFyMw88 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 10, 2025

"Hay que hacer un análisis profundo, ya es una cuestión que tendremos que analizar con los dirigentes y ver lo qué es mejor para Olimpia, no es mi nombre como entrenador ni quiero ser alguien que le haga mal a Olimpia porque hay una historia atrás, hay todavía muchas cosas que seguramente el club tiene que seguir en crecimiento", afirmó.

El ciclo de Martín Palermo en Olimpia

Palermo había asumido en Olimpia en febrero del 2024 luego de haber tenido un buen ciclo en Platense donde fue subcampeón de la Copa de la Liga y con el equipo paraguayo logró su primer título como técnico al quedarse con el Clausura 2024.

En Olimpia, dirigió 54 partidos, en los cuales obtuvo 25 victorias, mientras que 17 encuentros culminaron en empate y los 12 restantes fueron derrotas.