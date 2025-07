Esto, sumado a la llamativa conferencia de prensa que brindó tras el 1-2 ante el Decano, provocó el comentario de Oscar Ruggeri. El Cabezón, quien actualmente se desempeña como panelista de ESPN, se refirió a ello y le realizó un contundente pedido a Juan Román Riquelme.

Miguel Ángel Russo Miguel Ángel Russo habló con los medios tras la derrota con el Decano.

La palabra de Oscar Ruggeri

En medio de su participación en el programa F90, Ruggeri comenzó: "Es un tema bastante delicado. Los que apreciamos a Miguel y tenemos buena relación sabemos que está pasando por una enfermedad y no sé si está en condiciones para estar parado en un entrenamiento o en una cancha. Estaba sentado en la cancha, no salió en ningún momento. Luego vi la conferencia y dije: '¿Por qué esa conferencia? ¿Por qué lo mandan? Realmente me duele porque lo recontra conozco, fuimos compañeros y sé cómo es".