El descargo de Gimnasia de Jujuy tras el escándalo ante Deportivo Madryn: qué dice el documento y qué propone el elenco jujeño

Una vez que en el Tribunal de AFA evalúen el descargo, emitirán la sentecia que esperan que se resuelva esta semana y se publique este mismo jueves en el boletín.

El descargo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras la suspensión del partido frente a Deportivo Madryn

Dentro del plazo indicado en el boletín 6773 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy contestó la vista conferida en fecha 20 de octubre de 2025, en relación al informe de Lucas Comesaña, árbitro del partido Gimnasia – Deportivo Madryn.

En este contexto, con sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, Gimnasia y Esgrima solicitó la reanudación del encuentro en el estadio “23 de Agosto”, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival.

En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos.

En última instancia, la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva.