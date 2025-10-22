Inicio Ovación Fútbol Gimnasia de Jujuy
El descargo de Gimnasia de Jujuy tras el escándalo ante Deportivo Madryn: qué dice el documento y qué propone el elenco jujeño

Gimnasia y Esgrima de Jujuy presentó su descargo ante el Tribunal de Disciplina de AFA luego de la suspensión del encuentro ante Deportivo Madryn

Por Carolina Quiroga
Gimnasia y Esgrima de Jujuy solicitó la reanudación del partido suspendido ante Deportivo Madryn. 

Gimnasia y Esgrima de Jujuy solicitó la reanudación del partido suspendido ante Deportivo Madryn. 

Gimnasia y Esgrima de Jujuy hizo su descargo tras el bochornoso episodio vivido en el estadio 23 de agosto el pasado fin de semana cuando se jugaban la ida de los cuartos de final del Reducido. En Jujuy, el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el partido, que tenía una victoria parcial del Lobo por 1 a 0, luego de denunciar que recibió amenazas en el vestuario cuando transcurría el entretiempo.

Luego del informe del cuerpo arbitral, Gimnasia y Esgrima de Jujuy hizo su descargo ante el Tribunal de Disciplina de AFA explayándose sobre lo acontecido en la provincia norteña y solicitando la reanudación del encuentro ante Deportivo Madryn. Pero, en esta ocasión, el club sugiere la continuidad a puertas cerradas, sin la presencia del público local.

Además, desde la institución jujeña brindaron otras dos opciones más para poder facilitar la conclusión del partido y que no se determine la victoria del elenco de Madryn sin disputarlo en cancha.

Una vez que en el Tribunal de AFA evalúen el descargo, emitirán la sentecia que esperan que se resuelva esta semana y se publique este mismo jueves en el boletín.

El descargo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras la suspensión del partido frente a Deportivo Madryn

Dentro del plazo indicado en el boletín 6773 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy contestó la vista conferida en fecha 20 de octubre de 2025, en relación al informe de Lucas Comesaña, árbitro del partido Gimnasia – Deportivo Madryn.

En este contexto, con sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, Gimnasia y Esgrima solicitó la reanudación del encuentro en el estadio “23 de Agosto”, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival.

En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos.

En última instancia, la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva.

