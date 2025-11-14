Diego Placente fue el blanco de las críticas tras la eliminación de la Selección argentina Sub 17 en Qatar

Con la derrota en la final del Mundial Sub 20 de Chile frente a Marruecos hace menos de un mes, y la eliminación de la Selección Sub 17 a cuestas a expensas de México, este viernes todas las críticas apuntaron al DT argentino Diego Placente.
La Selección argentina Sub 17 cayó por penales frente a México, y en las redes se hicieron virales los memes contra el DT Diego Placente
Consumada la derrota por penales, tras igualar 2 a 2 en tiempo reglamentario, la Selección argentina Sub 17 quedó eliminada en 16avos. de final del Mundial de la categoría que se juega en Qatar. Pese al gran desempeño previo, donde la celeste y blanca pasó la fase de grupos invicta y con puntaje perfecto, los memes estallaron contra el ex jugador de River.
No solamente las burlas vinieron desde México, si no que en nuestro país también señalaron al entrenador como responsable de la derrota en el Mundial Sub 17.
El "sayo" de mufa que ya le había caído a su ex compañero Javier Mascherano al frente de los seleccionados nacionales de las categorías formativas de la AFA, ahora le fueron puestas a Diego Placente.
Con un exagerado tinte de exitismo por parte de los "creadores de contenidos", las redes se inundaron con los posteos donde argentinos y mexicanos hicieron catarsis: unos por ganarle por fin a nuestros seleccionados, y los de acá, por buscar un chico expiatorio en la derrota.