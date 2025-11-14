Diego Placente fue el blanco de las críticas tras la eliminación de la Selección argentina Sub 17 en Qatar

Consumada la derrota por penales, tras igualar 2 a 2 en tiempo reglamentario, la Selección argentina Sub 17 quedó eliminada en 16avos. de final del Mundial de la categoría que se juega en Qatar. Pese al gran desempeño previo, donde la celeste y blanca pasó la fase de grupos invicta y con puntaje perfecto, los memes estallaron contra el ex jugador de River.

futbol-mundial sub 17-argentina-mexico La tristeza de los pibes de la Selección argentina Sub 17 que no pudieron pasar a los octavos de final del Mundial Sub 17.

Entre las duras críticas a Diego Placente y el desahogo mexicano

PLACENTE ES LA CARA DE LA DERROTA, MASCHERANO 2.0, PAPELON MUNDIAL pic.twitter.com/ZVwwp4qofD — (@ZA1R0_) November 14, 2025

No solamente las burlas vinieron desde México, si no que en nuestro país también señalaron al entrenador como responsable de la derrota en el Mundial Sub 17.