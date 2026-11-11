El entrenador Diego Placente convocó a 21 futbolistas, todos provenientes de clubes locales, quienes buscarán alzar el único trofeo juvenil que le falta al fútbol argentino.

El torneo se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre y Argentina integrará el Grupo C, compartiendo zona con Australia, Mozambique y Dinamarca.