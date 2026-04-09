Dibu Martínez y una atajada magistral: la rompió en el triunfo del Aston Villa sobre Bologna

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Por esta impresionante, espectacular y sensacional atajada que hizo en el partido del Aston Villa ante el Bologna por la UEFA Europa League. La sacó con la chota el argentino pijudo, lo lloran los antis.

pic.twitter.com/viInnZNzpj — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) April 9, 2026

Cuándo juegan el Aston Villa de Dibu Martínez y Bologna por la revancha de cuartos de la Europa League

Así el elenco inglés quedó al borde de la clasificación a semifinales, la cual buscará sentenciar el jueves 16 de abril, desde las 16:00 en Villa Park.

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El primer duelo de la serie se lo llevaron los dirigidos por Unai Emery, pero lo cierto es que el desarrollo del encuentro fue parejo, e incluso pudo terminar en victoria para los locales.

Los dirigidos por Vicenzo Italiano tuvieron dos tiros en los palos, uno en cada periodo, y no pudieron acortar la diferencia en el marcador, pero con una leve superioridad en el juego. Con cuatros remates al arco para cada equipo, Aston Villa lo logró con 8 disparos totales, mientras que Bologna dispuso de 19 ejecuciones para poder acertar bajo los tres palos.

Otros resultados de la Europa League

En el resto de encuentros de la jornada, Nottingham Forest (Inglaterra) y Porto (Portugal) igualaron 1-1, mientras que Friburgo (Alemania) consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Celta de Vigo (España). A su vez, Braga (Portugal) y Real Betis (España) tampoco pasaron del empate a uno.