Dibu Martínez y una atajada magistral: la rompió en el triunfo del Aston Villa sobre Bologna

Aston Villa, con una gran labor de Emiliano Dibu Martínez y de Emiliano Buendía, venció este jueves por 3-1 al Bologna, de visitante, por la ida de los cuartos de final de la Europa League.
Aston Villa, con una gran labor de Emiliano Dibu Martínez, le ganó este jueves al Bologna, por la ida de los cuartos de final de la Europa League
Aston Villa, con una gran labor de Emiliano Dibu Martínez y de Emiliano Buendía, venció este jueves por 3-1 al Bologna, de visitante, por la ida de los cuartos de final de la Europa League.
Aston Villa, con Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina campeón del mundo en Qatar 2022, como titular, ganó con goles de Ezri Konsa, a los 44 minutos del primer tiempo, y Ollie Watkins por duplicado, a los 6’ y 49’ del complemento.
Mientras que Jonathan Rowe había descontado para los italianos, a los 45 minutos de la segunda parte.
Así el elenco inglés quedó al borde de la clasificación a semifinales, la cual buscará sentenciar el jueves 16 de abril, desde las 16:00 en Villa Park.
El primer duelo de la serie se lo llevaron los dirigidos por Unai Emery, pero lo cierto es que el desarrollo del encuentro fue parejo, e incluso pudo terminar en victoria para los locales.
Los dirigidos por Vicenzo Italiano tuvieron dos tiros en los palos, uno en cada periodo, y no pudieron acortar la diferencia en el marcador, pero con una leve superioridad en el juego. Con cuatros remates al arco para cada equipo, Aston Villa lo logró con 8 disparos totales, mientras que Bologna dispuso de 19 ejecuciones para poder acertar bajo los tres palos.
En el resto de encuentros de la jornada, Nottingham Forest (Inglaterra) y Porto (Portugal) igualaron 1-1, mientras que Friburgo (Alemania) consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Celta de Vigo (España). A su vez, Braga (Portugal) y Real Betis (España) tampoco pasaron del empate a uno.