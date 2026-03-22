Aston Villa, con Dibu Martínez y Buendía, venció al West Ham de Taty Castellanos y sueña con la Champions

Mentras que el elenco que dirige el portugués Nuno Espirito Santo llegaba luego de empatar 1-1 con el Manchester City el pasado sábado y se mantiene en el decimoctavo puesto, en zona de descenso.

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El Aston Villa puso el primero a los 15 minutos de juego con el gol del escocés John McGinn. En un tiro libre sobre el vértice derecho del área, el polaco Matty Cash tocó en corto para Jadon Sancho, que abrió a la medialuna para McGinn, quien le dio de primera y puso la pelota pegada al palo derecho del arquero danés Mads Hermansen.

A los 25 minutos del segundo tiempo, el equipo del español Emery amplió la ventaja con el tanto de Ollie Watkins. Entrando por el sector derecho del área, Morgan Rogers remató cruzado, el arquero Hermansen dio el rebote y Watkins la empujó, sentenciando la victoria del Aston Villa.

aston-villa1 Aston Villa sube en la tabla de posiciones.

El Aston Villa de Dibu Martínez está en el cuarto puesto de la Premier League

El equipo de Londres subió la cuarta posición del torneo con 54 unidades, cinco por encima del Liverpool. Y West Ham se mantiene en el decimoctavo lugar con 29 puntos, uno menos que el Tottenham, que es quien se estaría salvando de descender al Championship.