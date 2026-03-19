Europa League: así quedaron los cruces de cuartos de final

Embed - DIBU VOLIVIÓ A FSETEJAR ANTE LOS FRANCESES Y EL VILLA ESTÁ EN CUARTOS | A. Villa 2-0 Lilla | RESUMEN

Otro equipo inglés clasificado es el Nottingham Forest tras ganarle 3 a 0 por penales al Midtjylland después de haberse impuesto 2 a 1 con gol de Nicolás Domínguez en el encuentro de vuelta jugado en Dinamarca y revertir el 1 a 0 de la ida en Inglaterra.

Embed - GOL DE NICO DOMÍNGUEZ Y EL FOREST AVANZÓ EN LOS PENALES | Midtjylland 1-2 N. Forest | RESUMEN

El rival en cuartos de final será Porto, con Alan Varela ingresando desde el complemento, tras ganarle 2 a 0 al Stuttgart (4-1 el global)

Panathinaikos cayó por goleada ante el Betis

Sin Santino Andino y después de 9 partidos sin perder, Panathinaikos quedó eliminado de la Europa League al perder 4 a 0 ante el Betis, en Sevilla, donde el Chimy Ávila ingresó en la segunda parte.

Betis cerró un marcador global de 4 a 1 y su próximo rival será el Braga de Portugal tras golear al Ferencvaros también por 4 a 0.

Por último, Celta de Vigo y Friburgo de Alemania se medirán en cuartos de final tras ganarle respectivamente al Lyon 2 a 0 (3-1 el global) y al Genk 5 a 1 (global 5-2).