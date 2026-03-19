Europa League: así quedaron los cruces de cuartos de final

Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, le ganó 2 a 0 al Lille y avanzó a los cuartos de final de la Europa League, la segunda competencia continental más importante a nivel de clubes.
Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, le ganó al Lille y avanzó a los cuartos de final de la Europa League.
Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, le ganó 2 a 0 al Lille y avanzó a los cuartos de final de la Europa League, la segunda competencia continental más importante a nivel de clubes.
El escocés John McGinn y el jamaiquino Leon Bailey marcaron los goles en Villa Park y el conjunto inglés abrochó el pase a la próxima ronda en la que espera por Bologna que venció como visitante a la Roma.
En el estadio Olímpico de Roma, y tras el 1 a 1 de la ida, el ex Vélez Santiago Castro hizo el tercer gol de su equipo y tras haber igualado 3 a 3 en los 90', la visita se impuso con un gol en el tiempo extra.
Otro equipo inglés clasificado es el Nottingham Forest tras ganarle 3 a 0 por penales al Midtjylland después de haberse impuesto 2 a 1 con gol de Nicolás Domínguez en el encuentro de vuelta jugado en Dinamarca y revertir el 1 a 0 de la ida en Inglaterra.
El rival en cuartos de final será Porto, con Alan Varela ingresando desde el complemento, tras ganarle 2 a 0 al Stuttgart (4-1 el global)
Sin Santino Andino y después de 9 partidos sin perder, Panathinaikos quedó eliminado de la Europa League al perder 4 a 0 ante el Betis, en Sevilla, donde el Chimy Ávila ingresó en la segunda parte.
Betis cerró un marcador global de 4 a 1 y su próximo rival será el Braga de Portugal tras golear al Ferencvaros también por 4 a 0.
Por último, Celta de Vigo y Friburgo de Alemania se medirán en cuartos de final tras ganarle respectivamente al Lyon 2 a 0 (3-1 el global) y al Genk 5 a 1 (global 5-2).