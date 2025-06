"No me siento ídolo pero estoy identificado con los colores de Godoy Cruz. Siempre tuve algo especial con la gente, me hice hincha y siempre me preocupa saber como sale". "No me siento ídolo pero estoy identificado con los colores de Godoy Cruz. Siempre tuve algo especial con la gente, me hice hincha y siempre me preocupa saber como sale".

Tomba.jpg Godoy Cruz del 2010 que jugó la Copa Libertadores.

El ex jugador de Ferro, Vélez y Sportivo Italiano, entre otros equipos, se mostró muy entusiasmado con el evento del 5 de julio: "Estoy diez puntos para jugar, tengo 44 años y va ser muy lindo compartir este regreso con varios ex compañeros y con los hinchas de Godoy Cruz que siempre me han demostrado mucho cariño. Siento algo especial por el club, siempre lo sigo y le agradezco al presidente Alejandro Chapini por la invitación"

"Me tocó estar en cuatro años diferentes, cuando ascendimos en el 2008 fue el grupo más lindo que me tocó en toda mi carrera como futbolista. Y el del 2010 también fue muy bueno, arrancamos desde muy abajo y terminamos jugando la Copa Libertadores" afirmó David Ramírez.

"Al Gambarte se lo ve muy lindo, lo veo por fotos y videos. La verdad es que será muy lindo regresar al estadio aunque nunca tuve la posibilidad de jugar vistiendo la camiseta de Godoy Cruz, si lo hice jugando para Ferro".