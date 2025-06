David Ramírez palpitó la vuelta al Gambarte y habló de su vínculo con Godoy Cruz: "Soy hincha, me siento querido pero no me siento ídolo"

Una de esas figuras será David el Mago Ramírez, protagonista indiscutido del ascenso del Godoy Cruz en el 2008 y futbolista de una calidad inigualable en su tránsito por el Expreso. "Estoy contento por la invitación. Yo había dicho antes que iba a ir igual aunque no me invitaran porque me parecía un evento importante al que no podía faltar como hincha. Agradezco la invitación porque no es lo mismo estar adentro de la cancha que afuera", manifestó el Mago Ramírez a Radio Nihuil.

Su fanatismo por el Tomba fue apoderándose de él en cada uno de sus pasos por el club. "Por todo lo que viví, por cómo me trataron adentro y afuera de la cancha, por todo lo que logré, se convirtió en un club donde tomé mucho cariño y me terminé haciendo hincha porque desde que ascendimos con Godoy Cruz, lo único que me interesó a mí es que le vaya bien. Hasta el día de hoy sufro cuando las cosas no salen y me pongo contento si van bien”, sentenció el Mago.