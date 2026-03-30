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Darío Franco llega con su impronta a Gimnasia y Esgrima: vuelve a dirigir en Primera

Darío Franco, el nuevo conductor de Gimnasia y Esgrima, este lunes dirigió su segundo entrenamiento. Este viernes el DT tendrá su estreno ante Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, ya piensa en el equipo para jugar ante Vélez.

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, ya piensa en el equipo para jugar ante Vélez.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Darío Franco, el flamante entrenador del plantel de Gimnasia y Esgrima, dirigió su primera práctica en el Predio del Lobo que se ubica frente al aeropuerto El Plumerillo. El Cordobés tendrá pocos días de trabajo, ya que este viernes 3 de abril tendrá su debut ante el líder Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 13 del Torneo Apertura.

La práctica de este lunes estuvo centrada en un trabajo de defensa y ataque, pensando en el compromiso de este viernes ante Vélez.

Darío franco entrenamiento de Gimnasia.
Darío Franco habla con sus jugadores en la segunda práctica que tuvo al frente del plantel.

Darío Franco habla con sus jugadores en la segunda práctica que tuvo al frente del plantel.

El ex DT de Arsenal llega a Gimnasia y Esgrima para dirigir en la máxima categoría, tras 9 años de no hacerlo en esta división. El último partido que dirigió en Primera fue el 7 de mayo pasado en Aldosivi vs. Huracán.

El ex volante llega con la tarea de lograr que el equipo mantenga la categoría. El Lobo hace siete partidos que no gana y viene de dos derrotas seguidas. En once partidos disputados ha logrado 2 triunfos, seis derrotas y 3 empates.

Este viernes el DT tendrá su debut ante Vélez, de local, en su estreno ante los hinchas del Lobo.

Entrenamiento de gimnasia y eesgirma dos.
Darío Franco ha mostrado mucha intensidad en sus días al frente del equipo.

Darío Franco ha mostrado mucha intensidad en sus días al frente del equipo.

Darío Franco define los once de Gimnasia y Esgrima que jugará ante Vélez

Este martes el entrenador Darío Franco empezará a delinear el equipo que jugará ante Vélez el próximo viernes en el estadio Víctor Legrotaglie. El DT no podrá contar con el defensor Luciano Paredes, que está lesionado y una de las opciones para reemplazarlo sería el ingreso de Ismael Cortez.

El posible equipo para jugar ante Vélez sería con estos once: César Rigamonti; Ismael Cortez, Lautaro Carrera, Diego Mondino y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares y Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez.

Gimnasia y Esgrima tendrá una agenda cargada en el mes de abril

  • Viernes 3/4 a las 15 vs. Vélez (de local) Torneo Apertura
  • Miércoles 8/4 en horario confirmar vs Gimnasia y Tiro (cancha neutral) Copa Argentina
  • Domingo 12/4 a las 15 vs. Platense (V) Torneo Apertura
  • Lunes 20/4 a las 21.45 vs. Lanús (L) Torneo Apertura
  • Domingo 26/4 a las 15 vs. Independiente Rivadavia (V) Torneo Apertura

Emotivo video a dos años de la muerte del maestro Víctor Legrotaglie

Este lunes 30 de marzo se cumplieron dos años de la muerte de Víctor Legrotaglie, el máximo ídolo de la historia de Gimnasia y Esgrima. El club le dedicó un emotivo video que difundió a través de las redes sociales y que rápidamente se viralizó entre los hinchas del Blanquinegro.

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El Víctor falleció a los 86 años el 30 de marzo de 2024, minutos después del gran triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Colón de Santa Fe.

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