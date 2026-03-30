Darío Franco llega con su impronta a Gimnasia y Esgrima: vuelve a dirigir en Primera

El ex volante llega con la tarea de lograr que el equipo mantenga la categoría. El Lobo hace siete partidos que no gana y viene de dos derrotas seguidas. En once partidos disputados ha logrado 2 triunfos, seis derrotas y 3 empates.

Este viernes el DT tendrá su debut ante Vélez, de local, en su estreno ante los hinchas del Lobo.

Entrenamiento de gimnasia y eesgirma dos. Darío Franco ha mostrado mucha intensidad en sus días al frente del equipo. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Darío Franco define los once de Gimnasia y Esgrima que jugará ante Vélez

Este martes el entrenador Darío Franco empezará a delinear el equipo que jugará ante Vélez el próximo viernes en el estadio Víctor Legrotaglie. El DT no podrá contar con el defensor Luciano Paredes, que está lesionado y una de las opciones para reemplazarlo sería el ingreso de Ismael Cortez.

El posible equipo para jugar ante Vélez sería con estos once: César Rigamonti; Ismael Cortez, Lautaro Carrera, Diego Mondino y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares y Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez.

Gimnasia y Esgrima tendrá una agenda cargada en el mes de abril

Viernes 3/4 a las 15 vs. Vélez (de local) Torneo Apertura

Miércoles 8/4 en horario confirmar vs Gimnasia y Tiro (cancha neutral) Copa Argentina

Domingo 12/4 a las 15 vs. Platense (V) Torneo Apertura

Lunes 20/4 a las 21.45 vs. Lanús (L) Torneo Apertura

Domingo 26/4 a las 15 vs. Independiente Rivadavia (V) Torneo Apertura

Emotivo video a dos años de la muerte del maestro Víctor Legrotaglie

Este lunes 30 de marzo se cumplieron dos años de la muerte de Víctor Legrotaglie, el máximo ídolo de la historia de Gimnasia y Esgrima. El club le dedicó un emotivo video que difundió a través de las redes sociales y que rápidamente se viralizó entre los hinchas del Blanquinegro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2038451343614955559&partner=&hide_thread=false // -



Eternamente con nosotros, Maestro pic.twitter.com/kmUQdtw2un — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) March 30, 2026

El Víctor falleció a los 86 años el 30 de marzo de 2024, minutos después del gran triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Colón de Santa Fe.