Darío Franco llega con su impronta a Gimnasia y Esgrima: vuelve a dirigir en Primera

Darío Franco, el flamante entrenador del plantel de Gimnasia y Esgrima, dirigió su primera práctica en el Predio del Lobo que se ubica frente al aeropuerto El Plumerillo. El Cordobés tendrá pocos días de trabajo, ya que este viernes 3 de abril tendrá su debut ante el líder Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 13 del Torneo Apertura.
La práctica de este lunes estuvo centrada en un trabajo de defensa y ataque, pensando en el compromiso de este viernes ante Vélez.
El ex DT de Arsenal llega a Gimnasia y Esgrima para dirigir en la máxima categoría, tras 9 años de no hacerlo en esta división. El último partido que dirigió en Primera fue el 7 de mayo pasado en Aldosivi vs. Huracán.
El ex volante llega con la tarea de lograr que el equipo mantenga la categoría. El Lobo hace siete partidos que no gana y viene de dos derrotas seguidas. En once partidos disputados ha logrado 2 triunfos, seis derrotas y 3 empates.
Este viernes el DT tendrá su debut ante Vélez, de local, en su estreno ante los hinchas del Lobo.
Darío Franco define los once de Gimnasia y Esgrima que jugará ante Vélez
Este martes el entrenador Darío Franco empezará a delinear el equipo que jugará ante Vélez el próximo viernes en el estadio Víctor Legrotaglie. El DT no podrá contar con el defensor Luciano Paredes, que está lesionado y una de las opciones para reemplazarlo sería el ingreso de Ismael Cortez.
El posible equipo para jugar ante Vélez sería con estos once: César Rigamonti; Ismael Cortez, Lautaro Carrera, Diego Mondino y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares y Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez.
Gimnasia y Esgrima tendrá una agenda cargada en el mes de abril
Viernes 3/4 a las 15 vs. Vélez (de local) Torneo Apertura
Miércoles 8/4 en horario confirmar vs Gimnasia y Tiro (cancha neutral) Copa Argentina
Domingo 12/4 a las 15 vs. Platense (V) Torneo Apertura
Lunes 20/4 a las 21.45 vs. Lanús (L) Torneo Apertura
Domingo 26/4 a las 15 vs. Independiente Rivadavia (V) Torneo Apertura
Emotivo video a dos años de la muerte del maestro Víctor Legrotaglie
Este lunes 30 de marzo se cumplieron dos años de la muerte de Víctor Legrotaglie, el máximo ídolo de la historia de Gimnasia y Esgrima. El club le dedicó un emotivo video que difundió a través de las redes sociales y que rápidamente se viralizó entre los hinchas del Blanquinegro.