Cuándo juega River vs. Flamengo: día, hora y sede del amistoso internacional de pretemporada

El amistoso formará parte de la pretemporada que el plantel dirigido por Eduardo Coudet llevará adelante en Europa durante las próximas semanas.

River inició los entrenamientos este miércoles y tiene previsto instalarse desde este fin de semana en Alicante, España, donde realizará los trabajos de preparación física y futbolística antes del reinicio de las competencias oficiales.

River y Flamengo se cruzarán en Portugal

El partido ante Flamengo aparece como uno de los principales atractivos de esa gira, ya que enfrentará a dos de los clubes más destacados de Sudamérica y habituales protagonistas de la Copa Libertadores.

El conjunto brasileño también aprovechará el encuentro para sumar rodaje internacional en medio de su calendario competitivo.

Para River, el partido servirá como una exigente medida para evaluar el funcionamiento del equipo y continuar ajustando detalles de cara a los desafíos que afrontará en la segunda parte del año.

El Estadio Algarve, sede elegida para el compromiso, suele albergar encuentros amistosos internacionales y concentraciones de equipos europeos durante los períodos de preparación.