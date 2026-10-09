Cuándo juega Messi: Inter Miami recibe a DC United e inicia la recta final hacia los playoffs de la MLS

Tras el memorable acontecimiento de la despedida de la selección argentina, los hinchas y aficionados tienen la única forma de ver al 10 en cancha: seguir al Inter Miami CF mientras el equipo afronta las fases finales de la temporada regular de la MLS 2026.

Inter Miami vs. DC United por la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi tendrá acción este sábado 10 de octubre cuando reciba al DC United a partir de las 20:30, en el Nu Stadium (TV por Apple TV), en el marco de la 27ma fecha; las Garzas se encuentran terceros con 46 puntos, a 14 de Nashville, único puntero de la Conferencia Este.

Además, el encuentro tendrá shows previos al partido, en el entretiempo y, a su vez, como parte de la iniciativa del club contra el cáncer de mama, Inter Miami CF donará entradas y rendirá homenaje a los pacientes y al personal de uno de sus socios fundadores.