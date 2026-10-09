Cuándo juega Messi: Inter Miami recibe a DC United e inicia la recta final hacia los playoffs de la MLS

Lionel Messi, volvió a los entrenamientos con el Inter Miami, luego de ponerle punto final a su historia con la Selección argentina y con la expectativa puesta en los playoffs de la MLS.
Lionel Messi, volvió a los entrenamientos con el Inter Miami, luego de ponerle punto final a su historia con la Selección argentina y con la expectativa puesta en los playoffs de la MLS.
Con una sonrisa, junto a sus amigos como el uruguayo Luis Suárez, Rodrigo De Paul y sus compañeros de equipo, Messi comenzó a prepararse para ponerse a punto y afrontar el último tramo de la temporada para intentar consagrarse nuevamente en la Major League Soccer (MLS).
Messi reinició los entrenamientos bajo las directivas del técnico, Cristian Kily González, quién viajó a Buenos Aires para acompañarlo en su despedida de la Selección.
Tras el memorable acontecimiento de la despedida de la selección argentina, los hinchas y aficionados tienen la única forma de ver al 10 en cancha: seguir al Inter Miami CF mientras el equipo afronta las fases finales de la temporada regular de la MLS 2026.
El Inter Miami de Lionel Messi tendrá acción este sábado 10 de octubre cuando reciba al DC United a partir de las 20:30, en el Nu Stadium (TV por Apple TV), en el marco de la 27ma fecha; las Garzas se encuentran terceros con 46 puntos, a 14 de Nashville, único puntero de la Conferencia Este.
Además, el encuentro tendrá shows previos al partido, en el entretiempo y, a su vez, como parte de la iniciativa del club contra el cáncer de mama, Inter Miami CF donará entradas y rendirá homenaje a los pacientes y al personal de uno de sus socios fundadores.