Cristiano Ronaldo y su decisión con el conflicto frente a la directiva del Al-Nassr: cuándo volverá a jugar

Falta de ambición en el mercado: mientras el Al-Hilal (también bajo la órbita del Fondo de Inversión Pública) cerraba fichajes de la talla de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo sintió que el Al Nassr se quedaba atrás en la carrera por potenciar su plantilla.

Deudas con los trabajadores: fiel a su liderazgo, Cristiano Ronaldo consideró "inadmisible" el retraso en los pagos de salarios a empleados y colaboradores humildes del club.

El vacío de poder deportivo: la directiva había "congelado" a José Semedo (Director General) y Simao Coutinho (Director Deportivo), hombres de confianza del proyecto deportivo.

Tras la protesta de CR7 el club decidió que Semedo y Coutinho regresaran a sus funciones mientras que se comprometió a regularizar rápidamente la situación con los empleados con el claro objetivo que regrese a disputar los compromisos con el Al Nass lo antes posible.

Benzema Benzema llegó al Al-Hilal por cero euros y Cristiano Ronaldo estalló.

Cristiano Ronaldo tiene fecha de regreso

Todo indica que la paz llegó ya que según informó el prestigioso medio A Bola se llegó a solucionar la mayoría de los conflictos que motivaron su desplante Cristiano Ronaldo está listo para calzarse las botas nuevamente.

Por un lado, se confirmó que el Comandante no viajará a Turkmenistán para el duelo ante Arkadag por la Champions League Astiática para que pueda priorizar su puesta a punto a nivel emocional y física de cara al torneo local, evitando de esta manera el desgaste de un viaje logísticamente complejo.

Es así que regresará el próximo sábado contra Al-Fateh en el partido correspondiente a la Saudi Pro League, en un encuentro donde su club se presenta como local por lo que se espera que reciba el apoyo de sus hinchas tras el desplante a los directivos del club.

Cristiano Ronaldo Con la situación resuelta volverá a la carga por los mil goles.

El objetivo final de Cristiano Ronaldo: Los 1.000 goles

Con la situación administrativa encarrilada y los fichajes bajo la lupa de la directiva para el próximo mercado, Cristiano Ronaldo vuelve a enfocarse en lo que mejor sabe hacer: romper redes.

El objetivo de los 1.000 goles sigue vigente y este sábado ante Al-Fateh tendrá una nueva oportunidad de acortar la distancia. Hasta el momento tiene 961 goles, por lo que está a 39 de llegar a una cifra inaudita.