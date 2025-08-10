Walter Ribonetto

Walter Ribonetto, entrenador de Godoy Cruz, trabaja sin descanso en su nueva etapa.

Walter Ribonetto dirigió este domingo su segunda práctica como entrenador de Godoy Cruz y tendrá su estreno oficial este jueves, ante Atlético Mineiro, en Brasil,

El DT cordobés llegó en reemplazo de Esteban Solari y tendrá su estreno oficial nada menos que en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Godoy Cruz se entrenó este domingo en Coquimbito, bajo la atenta mirada de Tino Ribonetto.

Tras 7 años Ribonetto volvió al club ya que estuvo en 2018 como ayudante de campo de Diego Dabove y se mostró muy entusiasmado por esta oportunidad de dirigir al Tomba.

"Estoy muy contento de volver a Godoy Cruz. Es tremendo el crecimiento que ha tenido el club y vuelvo, ahora como entrenador, a un lugar que me dio la posibilidad de ser ayudante de campo", fueron las pocas palabras de Tino, quien inició con mucha energía esta nueva etapa como entrenador.

Tino se reencontró con algunos dirigentes con los que ya trabajó y esa experiencia previa le sirvió para ser tenido en cuenta por la directiva del Bodeguero.

Poco tiempo de trabajo tendrá el ex entrenador de Talleres de Córdoba y Melgar de Perú para armar el equipo que jugará en Brasil, pero ya se especula que habrá algunos cambios con respecto al equipo cayó ante Gimnasia La Plata (2-1), en el Feliciano Gambarte.

En principio volverían a ser titulares dos experimentados como Federico Rasmussen y Guillermo Pol Fernández.

Godoy Cruz viajará este miércoles en vuelo chárter rumbo a Brasil para jugar el partido con Atlético Mineiro el jueves.

El regreso será el viernes en chárter a Buenos Aires donde jugará con River, en el Monumental, desde las 18.30.

