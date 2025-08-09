Inicio Ovación Fútbol Walter Ribonetto
Walter Ribonetto ya dirige a Godoy Cruz: los desafíos que afrontará el DT del Tomba

Sin tiempo para presentaciones Walter Ribonetto ya se puso a trabajar como director técnico de Godoy Cruz.

Por UNO
Sin tiempo para presentaciones ni conferencias de prensa, Walter Ribonetto ya se puso a trabajar como director técnico de Godoy Cruz, consciente de que deberá afrontar una agenda de compromisos muy exigente.

"Las primeras indicaciones de Tino Ribonetto. El DT ya se encuentra al mando del Expreso y lleva adelante su primera práctica en el PARC", indicaron las redes sociales del Tomba para difundir las primeras imágenes del cordobés a cargo del plantel profesional.

ribonetto 5
Tanto apuro para empezar a trabajar tiene que ver con que el debut será este jueves 14 de agosto nada menos que ante el Atlético Minero, en Belo Horizonte, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Como si esto fuera poco, en medio de la serie con los brasileños Godoy Cruz deberá jugar nada menos que con River, en el Monumental, por el Torneo Clausura.

El panorama con el que Godoy Cruz recibió al Tino Ribonetto

En el inicio del nuevo ciclo a las órdenes de Walter Ribonetto Godoy Cruz tiene doble competencia ya que por un lado está invicto y en octavos de final de la Copa Sudamericana y por el otro aún no ha ganado en el Torneo Clausura.

ribonetto 4
Más allá de la trascendencia de estar en una copa internacional, el Tomba necesita sumar en el plano local ya que no solo está lejos de la clasificación a los playoffs (avanzan los 8 mejores de cada zona) sino que se encuentra muy comprometido respecto del descenso en la tabla anual acumulada.

Más allá de su buen promedio (está 7mo. con 1,441) Godoy Cruz tiene solo 20 puntos en la tabla anual, ocupa el puesto 23 y acumula solo 3 puntos más que Aldosivi, Sarmiento (tienen un partido menos) y Talleres, el ex club del DT, que hoy comparten la penúltima posición.

Lo que viene para Godoy Cruz

  • Jueves 14/8 a las 19 vs. Atlético Mineiro (V) Copa Sudamericana
  • Domingo 17/8 a las 18.30 vs. River (V) Torneo Clausura
  • Jueves 21/8 a las 19 vs. Atlético Mineiro (L) Copa Sudamericana
  • Lunes 25/8 a las 17 vs. Vélez (L) Torneo Clausura

