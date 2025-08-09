Walter Ribonetto ya dirige a Godoy Cruz: los desafíos que afrontará el DT del Tomba

Como si esto fuera poco, en medio de la serie con los brasileños Godoy Cruz deberá jugar nada menos que con River, en el Monumental, por el Torneo Clausura.

El panorama con el que Godoy Cruz recibió al Tino Ribonetto

En el inicio del nuevo ciclo a las órdenes de Walter Ribonetto Godoy Cruz tiene doble competencia ya que por un lado está invicto y en octavos de final de la Copa Sudamericana y por el otro aún no ha ganado en el Torneo Clausura.

ribonetto 4 Ribonetto tendrá una agenda de partidos muy desafiante.

Más allá de la trascendencia de estar en una copa internacional, el Tomba necesita sumar en el plano local ya que no solo está lejos de la clasificación a los playoffs (avanzan los 8 mejores de cada zona) sino que se encuentra muy comprometido respecto del descenso en la tabla anual acumulada.

Más allá de su buen promedio (está 7mo. con 1,441) Godoy Cruz tiene solo 20 puntos en la tabla anual, ocupa el puesto 23 y acumula solo 3 puntos más que Aldosivi, Sarmiento (tienen un partido menos) y Talleres, el ex club del DT, que hoy comparten la penúltima posición.

Lo que viene para Godoy Cruz