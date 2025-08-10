Por qué hay que trapear o limpiar el piso con pastillas de alcanfor

Limpiar piso (2) Limpiar piso.

El paso a paso es muy sencillo, solo tienes que colocar en un balde limpio agua bien caliente y al menos 2 pastillas de alcanfor, las cuales se irán derritiendo con el calor.

A continuación, comienza a trapear el piso de tu casa, el cual quedará con un agradable aroma y además las superficies se desinfectarán. Además, se cree que el alcanfor es un poderoso elemento que mejora y limpia las energías de la casa.

Si no te gusta trapear y limpiar el piso con alcanfor, también puedes utilizarlo como ambientador del hogar. En especial para aromatizar el baño o las habitaciones. Su olor es muy agradable y brinda una sensación de relajación y tranquilidad en el ambiente.

Algunas personas incluso crean bolsitas aromáticas con alcanfor y otras hierbas como tilo, manzanilla y lavanda para mitigar los efectos del cansancio (sobre todo, mental) y para reducir el estrés.

Alcanfor Alcanfor.

Otra opción es diluir dos pastillas de alcanfor en agua caliente y colocarlo en un envase o botella con atomizador. Usa esta agua para rociar las sábanas, las cortinas, los sillones y cualquier otro textil que tengas en casa. De esta manera, los ambientes de tu casa siempre tendrán un olor agradable, y alejarás a los insectos.