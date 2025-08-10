Por qué hay que trapear o limpiar el piso con pastillas de alcanfor

Al momento de limpiar la casa, sobre todo los pisos, debemos ser muy cuidadosos no solo con los productos que usamos, sino también con la forma en cómo desinfectamos las superficies para que no aparezcan bacterias y gérmenes.
En la siguiente nota te recomendamos un truco de limpieza que promete no solo desinfectar el piso, sino también dejarlos con un agradable olor.
Como se lee en el título, se puede limpiar el piso con pastillas de alcanfor, las cuales suelen ser usadas para aliviar dolores musculares y articulares, descongestionar vías respiratorias, tratar problemas de piel como el acné, y como repelente de insectos y piojos.
El paso a paso es muy sencillo, solo tienes que colocar en un balde limpio agua bien caliente y al menos 2 pastillas de alcanfor, las cuales se irán derritiendo con el calor.
A continuación, comienza a trapear el piso de tu casa, el cual quedará con un agradable aroma y además las superficies se desinfectarán. Además, se cree que el alcanfor es un poderoso elemento que mejora y limpia las energías de la casa.
Si no te gusta trapear y limpiar el piso con alcanfor, también puedes utilizarlo como ambientador del hogar. En especial para aromatizar el baño o las habitaciones. Su olor es muy agradable y brinda una sensación de relajación y tranquilidad en el ambiente.
Algunas personas incluso crean bolsitas aromáticas con alcanfor y otras hierbas como tilo, manzanilla y lavanda para mitigar los efectos del cansancio (sobre todo, mental) y para reducir el estrés.
Otra opción es diluir dos pastillas de alcanfor en agua caliente y colocarlo en un envase o botella con atomizador. Usa esta agua para rociar las sábanas, las cortinas, los sillones y cualquier otro textil que tengas en casa. De esta manera, los ambientes de tu casa siempre tendrán un olor agradable, y alejarás a los insectos.