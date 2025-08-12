Crisis climática: glaciares pierden hielo a un ritmo récord

La pérdida de masa fue impulsada por las altas temperaturas, la pérdida de la capa de nieve a principios de temporada y el oscurecimiento de las superficies de firn/hielo, lo que amplificó el derretimiento.

Consecuencias del calentamiento

Entre 2000 y 2023, los glaciares de la Tierra perdieron colectivamente masa a una tasa de 273 ± 16 Gt por año, representando aproximadamente una quinta parte del aumento del nivel del mar observado. Esta contribución directa al aumento del nivel del mar pone en riesgo inmediato a millones de personas que viven en zonas costeras bajas, desde Miami hasta Bangladesh.

GLACIAR

No obstante, la repercusión va mucho más allá del incremento en el nivel del mar. Los glaciares funcionan como "torres de agua" naturales, almacenando agua dulce durante las estaciones frías y liberándola gradualmente durante los períodos secos, proporcionando un servicio ecosistémico crítico para más de mil millones de personas.