Crisis climática: glaciares pierden hielo a un ritmo récord

El calentamiento global es algo que ha tomado una gran importancia a lo largo de los años debido a su gran aumento. Este puede afectar de distintas maneras al planeta y esta vez le ha tocado a los glaciares sentir en efecto. Ahora se encuentran en alerta por la gran perdida de hielo que han sufrido en los últimos años.

Alerta en los glaciares

Un estudio llevado a cabo por el Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares (WGMS) concluyó durante el período 2021-2024, los glaciares de Canadá y los glaciares colindantes de EE. UU experimentaron una duplicación de sus tasas de derretimiento en comparación con la década anterior.

Los glaciares perdieron el 12 % (WCAN-EE. UU.) y el 13 % (Suiza) de su volumen total de 2020 durante este período de cuatro años. Las condiciones que favorecieron una fuerte pérdida de masa incluyeron condiciones cálidas y secas y el oscurecimiento de la superficie de la nieve y el hielo.

La pérdida de masa fue impulsada por las altas temperaturas, la pérdida de la capa de nieve a principios de temporada y el oscurecimiento de las superficies de firn/hielo, lo que amplificó el derretimiento.

Consecuencias del calentamiento

Entre 2000 y 2023, los glaciares de la Tierra perdieron colectivamente masa a una tasa de 273 ± 16 Gt por año, representando aproximadamente una quinta parte del aumento del nivel del mar observado. Esta contribución directa al aumento del nivel del mar pone en riesgo inmediato a millones de personas que viven en zonas costeras bajas, desde Miami hasta Bangladesh.

No obstante, la repercusión va mucho más allá del incremento en el nivel del mar. Los glaciares funcionan como "torres de agua" naturales, almacenando agua dulce durante las estaciones frías y liberándola gradualmente durante los períodos secos, proporcionando un servicio ecosistémico crítico para más de mil millones de personas.

