Federal A: Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín afrontarán la cuarta fecha de la Reválida

Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín tendrán acción este domingo por la 4ª fecha de la Reválida. En el Globo debuta la dupla técnica Gullace- De La Riba

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Huracán Las Heras jugará ante Estudiantes

Huracán Las Heras jugará ante Estudiantes, en San Luis, en el debut de la dupla técnica de Alejandro De la Riba y Osvaldo Gullace.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín se presentarán este domingo por la Zona Reválida del Torneo Federal A. Los dos equipos serán protagonistas de la 4ª fecha de la Zona 1. En el Globo debutará la dupla técnica Osvaldo Gullace y Alejandro De La Riba.

Atlético San Martín.
Huracán Las Heras juega en San Luis con el debut de Gullace y De La Riba

En la cuarta presentación de la Reválida, Huracán Las Heras jugará desde las 17 ante Estudiantes de San Luis, en el estadio Juan Gilberto Funes, en el debut de la dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba. El árbitro designado para este partido es Francisco Acosta, de Santiago del Estero.

Huracán Las Heras.
El equipo lasherino viene de sufrir dos derrotas seguidas, viene de perder de local por 2 a 1 ante Germinal de Rawson, en el último partido de Gabriel Vallés como entrenador.

concentrados Huracán Las Heras. Estudiantes de san luis.

El conjunto de calle Olascoaga ha sumado tres puntos en en la Fase Reválida, producto del triunfo en la primera fecha ante Gutiérrez Sport Club por 1 a 0 , en el estadio General San Martín. Tras este encuentro sufrió dos derrotas seguidas.

En tres fechas ha sumado tres unidades y buscará ganar para tratar de clasificar a la siguiente instancia. Lo hacen los primeros cinco equipos.

Los once titulares serían los siguientes: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Juan Aguilar; Agustín Verdugo, Iván Sandoval y Agustín Muñoz; Luciano Ortega, Joel Lucero y Joan Juncos.

Corrales.
Atlético Club San Martín buscará volver a ganar

Atlético Club San Martín será local ante Santamarina de Tandil, desde las 16. El árbitro designado para este partido es Luciano Julio, de Neuquén.

San Martín uno.
El Chacarero es el líder de la Zona 1, suma 7 puntos junto a Juventud Unida de San Luis, lleva dos triunfos y un empate. En el arranque superó de local a Germinal de Rawson por 2 a 0, le ganó en San Luis a Estudiantes por 2 a 1 e igualó ante Círculo Deportivo Otamendi.

San martin .santamarina de tandil.

El conjunto que dirige Christian Corrales acumula cinco partidos sin perder, con cuatro triunfos y un empate.

Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Emanuel Décimo, Juan Almeida; Santiago Romero, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola, serían los once titulares del Albirrojo.

Mientras que Santamarina de Tandil viene de ganarle de local a Gutiérrez Sport Club y suma 4 puntos.

