Federal A: Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín afrontarán la cuarta fecha de la Reválida

concentrados Huracán Las Heras. Estudiantes de san luis.

El conjunto de calle Olascoaga ha sumado tres puntos en en la Fase Reválida, producto del triunfo en la primera fecha ante Gutiérrez Sport Club por 1 a 0 , en el estadio General San Martín. Tras este encuentro sufrió dos derrotas seguidas.

En tres fechas ha sumado tres unidades y buscará ganar para tratar de clasificar a la siguiente instancia. Lo hacen los primeros cinco equipos.

Los once titulares serían los siguientes: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Juan Aguilar; Agustín Verdugo, Iván Sandoval y Agustín Muñoz; Luciano Ortega, Joel Lucero y Joan Juncos.

Corrales. Christian Corrales es el entrenador del Atlético San Martín. Foto: Cristian Lozano

Atlético Club San Martín buscará volver a ganar

Atlético Club San Martín será local ante Santamarina de Tandil, desde las 16. El árbitro designado para este partido es Luciano Julio, de Neuquén.

San Martín uno. San Martín busca seguir en la buena senda.

El Chacarero es el líder de la Zona 1, suma 7 puntos junto a Juventud Unida de San Luis, lleva dos triunfos y un empate. En el arranque superó de local a Germinal de Rawson por 2 a 0, le ganó en San Luis a Estudiantes por 2 a 1 e igualó ante Círculo Deportivo Otamendi.

San martin .santamarina de tandil.

El conjunto que dirige Christian Corrales acumula cinco partidos sin perder, con cuatro triunfos y un empate.

Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Emanuel Décimo, Juan Almeida; Santiago Romero, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola, serían los once titulares del Albirrojo.

Mientras que Santamarina de Tandil viene de ganarle de local a Gutiérrez Sport Club y suma 4 puntos.