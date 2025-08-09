Huracán entrenamiento. El Globo ajusta detalles para su compromiso ante Estudiantes en el estadio Juan Gilberto Funes. Foto: Prensa Huracán Las Heras

El probable equipo de Huracán Las Heras para jugar en San Luis

En el Globo habrá una vuelta importante: Ezequiel Bonacorso regresa luego de cumplir su suspensión y jugará en el lugar de Matías Álvarez:; además Agustín López ingresará por Bautista Aldunate (5 amarillas).

Los once que asoman para ser titualares son los siguientes: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Juan Aguilar; Agustín Verdugo, Iván Sandoval y Agustín Muñoz; Luciano Ortega, Joel Lucero y Joan Juncos.

Huracán Las Heras viene de dos derrotas seguidas en la Reválida

Huracán Las Heras viene de dos derrotas consecutivas en la fase Reválida del Torneo Federal A. Tras un buen comienzo con el triunfo ante Gutiérrez Sport Club por 1 a 0 de local, perdió frente a Sol de Mayo de visitante por 2 a 1 y cayó por el mismo resultado con Germinal de Rawson, en el último partido de Gabriel Vallés como entrenador.

A seis fechas del final de la Fase Reválida, El Globo ha sumado tres puntos y se ubica séptimo y tiene chances de clasificar a la siguiente instancia, ya que lo hacen los primeros cinco.

tabla de posiciones equipos mendocinos

Lo que le queda a Huracán Las Heras

Huracán Las Heras tras jugar con Estudiantes de San Luis, se medirá de local con Círculo Deportivo Otamendi, visitará al Atlético San Martín, luego tendrá dos partidos de local con Guillermo Brown de Madryn y Santamarina de Tandil y cerrará con Juventud Unida en San Luis.