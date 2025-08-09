Alejandro De La Riba y Osvaldo Gullace preparan el equipo para jugar ante Estudiantes en San Luis.

Alejandro De La Riba y Osvaldo Gullace preparan el equipo para jugar ante Estudiantes en San Luis.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

Con el estreno de la dupla técnica de Alejandro De la Riba - Osvaldo Gullace, Huracán las Heras se prepara para jugar este domingo por la 4ta fecha de la Fase Reválida de la Zona 1 del Torneo Federal A. El debut será ante Estudiantes de San Luis.

El partido se jugará este domingo 10 de agosto desde las 17, en el estadio Juan Gilberto Funes, en la Punta (San Luis).

La dupla técnica, que en estos primeros días ha tenido mucho trabajo con sus jugadores, le ha dado confianza para levantarle el ánimo tras las dos derrotas seguidas.

El Globo ajusta detalles para su compromiso ante Estudiantes en el estadio Juan Gilberto Funes.

El Globo ajusta detalles para su compromiso ante Estudiantes en el estadio Juan Gilberto Funes.

El probable equipo de Huracán Las Heras para jugar en San Luis

En el Globo habrá una vuelta importante: Ezequiel Bonacorso regresa luego de cumplir su suspensión y jugará en el lugar de Matías Álvarez:; además Agustín López ingresará por Bautista Aldunate (5 amarillas).

Los once que asoman para ser titualares son los siguientes: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Juan Aguilar; Agustín Verdugo, Iván Sandoval y Agustín Muñoz; Luciano Ortega, Joel Lucero y Joan Juncos.

Huracán Las Heras viene de dos derrotas seguidas en la Reválida

Huracán Las Heras viene de dos derrotas consecutivas en la fase Reválida del Torneo Federal A. Tras un buen comienzo con el triunfo ante Gutiérrez Sport Club por 1 a 0 de local, perdió frente a Sol de Mayo de visitante por 2 a 1 y cayó por el mismo resultado con Germinal de Rawson, en el último partido de Gabriel Vallés como entrenador.

A seis fechas del final de la Fase Reválida, El Globo ha sumado tres puntos y se ubica séptimo y tiene chances de clasificar a la siguiente instancia, ya que lo hacen los primeros cinco.

tabla de posiciones equipos mendocinos

Lo que le queda a Huracán Las Heras

Huracán Las Heras tras jugar con Estudiantes de San Luis, se medirá de local con Círculo Deportivo Otamendi, visitará al Atlético San Martín, luego tendrá dos partidos de local con Guillermo Brown de Madryn y Santamarina de Tandil y cerrará con Juventud Unida en San Luis.

