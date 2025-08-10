Así llega Chaco For Ever

Chaco For Ever viene ganarle de visitante a Central Norte de Salta. El equipo dirigido por Ricardo Pancaldo se ubica cuarto con 43 puntos a tres unidades del Lobo. El Negro lleva dos triunfos consecutivos en el torneo.

Los enfrentamientos entre Gimnasia y Esgrima y Chaco For Ever

En la Primera Nacional jugaron 4 partidos, con dos triunfos de Gimnasia y Esgrima, uno de Chaco For Ever y un empate.

El último enfrentamiento fue el 6 de abril pasado, lo ganó el Lobo de local (2-0) en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 9na fecha, en la primera rueda. Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni marcaron los goles.

Ficha del partido y probables formaciones

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Tiago Chamarro o Zules Caicedo, Jonathan Fleita, Maximiliano Romero y Franco Perinciolo; Robertino Seratto, Brian Nievas, Juan Manuel Carrizo y Joaquín Mateo; Imanol Enríquez y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra, Gastón Espósito o Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra y Nicolás Serveto. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Chaco For Ever.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Hora: 16.30.