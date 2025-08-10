Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará ante Chaco For Ever

Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará ante Chaco For Ever, en Resistencia.

Martín Pravata

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, uno de los líderes de la zona B, se presentará este domingo ante Chaco For Ever, por la fecha 26 del torneo de la Primera Nacional. El choque se jugará desde las 16.30 en el estadio Juan Alberto García de la capital chaqueña y contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni.

Gimnasia
Facundo Nadalín estará en la última línea de Gimnasia y Esgrima.

El Lobo mendocino se ubica en el primer lugar con 46 puntos junto a su homónimo jujeño y buscará sumar su tercera victoria seguida en el certamen. Acumula 12 triunfos, diez empates y solamente sufrió dos derrotas.

Desde la llegada de su entrenador Ariel Broggi, el equipo mensana acumuló dos triunfos seguidos, ante Colón de visitante y viene de ganarle a Mitre de local.

Así llega Chaco For Ever

Chaco For Ever viene ganarle de visitante a Central Norte de Salta. El equipo dirigido por Ricardo Pancaldo se ubica cuarto con 43 puntos a tres unidades del Lobo. El Negro lleva dos triunfos consecutivos en el torneo.

Los enfrentamientos entre Gimnasia y Esgrima y Chaco For Ever

En la Primera Nacional jugaron 4 partidos, con dos triunfos de Gimnasia y Esgrima, uno de Chaco For Ever y un empate.

El último enfrentamiento fue el 6 de abril pasado, lo ganó el Lobo de local (2-0) en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 9na fecha, en la primera rueda. Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni marcaron los goles.

Ficha del partido y probables formaciones

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Tiago Chamarro o Zules Caicedo, Jonathan Fleita, Maximiliano Romero y Franco Perinciolo; Robertino Seratto, Brian Nievas, Juan Manuel Carrizo y Joaquín Mateo; Imanol Enríquez y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra, Gastón Espósito o Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra y Nicolás Serveto. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Chaco For Ever.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Hora: 16.30.

