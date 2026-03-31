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Cómo sigue la Copa Argentina tras la clasificación de Unión de Santa Fe a los 16avos de final

Unión de Santa Fe consiguió una ajustada victoria ante Agropecuario en un partido correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Unión pasó de ronda.

Unión pasó de ronda.

Unión de Santa Fe consiguió una ajustada victoria por 2-0 ante Agropecuario en un partido correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario, casa de Newell's Old Boys.

Los goles del encuentro lo convirtió Cristian Tarragona por duplicado, a los 47' del primer tiempo y a los 50' del segundo período.

tarragona
Tarragona fue la figura y Unión avanzó en la Copa Argentina.

Tarragona fue la figura y Unión avanzó en la Copa Argentina.

Con este resultado, los comandados por Leonardo Madelón deberán enfrentarse a Independiente en los 16avos de final del certamen.

La Copa Argentina continuará este miércoles con otros dos partidos: Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever e Instituto vs. Atlanta.

Embed - Unión 2 - 0 Agropecuario | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0
  • River 1 - Cdad. de Bolívar 0
  • Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0
  • Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1
  • San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0
  • Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1
  • Banfield 3 - Real Pilar 0
  • Independiente 4 - Atenas (Río IV) 2
  • Belgrano (Cba.) 3 - At. de Rafaela 0
  • Racing Club 1- San Martín (Formosa) 0
  • Huracán 2 - Olimpo (B. Blanca) 1
  • Newell´s O. Boys 0 - Acassuso 2
  • Unión 2 - Agropecuario Arg 0

Miércoles 01 de abril

  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, a las 19 en Banfield
  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, a las 21.15 en Rafaela

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

Los cruces confirmados de 16avos de final

  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Morón vs. Midland
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Talleres vs. Atlético Tucumán
  • Unión vs. Independiente
  • Platense vs. San Martín de San Juan
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán

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