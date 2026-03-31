Cómo sigue la Copa Argentina tras la clasificación de Unión de Santa Fe a los 16avos de final

Unión de Santa Fe consiguió una ajustada victoria por 2-0 ante Agropecuario en un partido correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario, casa de Newell's Old Boys.
Unión de Santa Fe consiguió una ajustada victoria ante Agropecuario en un partido correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina
Unión de Santa Fe consiguió una ajustada victoria por 2-0 ante Agropecuario en un partido correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario, casa de Newell's Old Boys.
Los goles del encuentro lo convirtió Cristian Tarragona por duplicado, a los 47' del primer tiempo y a los 50' del segundo período.
Con este resultado, los comandados por Leonardo Madelón deberán enfrentarse a Independiente en los 16avos de final del certamen.
La Copa Argentina continuará este miércoles con otros dos partidos: Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever e Instituto vs. Atlanta.
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