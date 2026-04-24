Claudio Úbeda cambió silbidos por aplausos en Boca: 9 frases del DT tras clasificar a los playoffs del Apertura

El buen momento de Boca: "Hay que mantener la calma dentro de la responsabilidad de lograr una evolución y no quedarse en el momento en el que estábamos que no sacábamos resultados positivos, pero veíamos el esfuerzo del plantel, que los chicos tenían buen ida y vuelta con nosotros, nos aferramos a estar juntos, al trabajo".

Boca Predio: "Es algo muy lindo porque fluye mucho la interrelación con todos y ayuda a que el día a día sea mejor".

Para qué está Boca: "Este Boca está para competir en cada partido como una final. Ese es el objetivo. Cada partido como lo demostramos hoy. Cualquiera podía pensar que no le dábamos importancia por ponerse suplentes, todo lo contrario. Todos compiten por igual. A partir de darle atención a todos los jugadores vamos a seguir compitiendo".

Embed MODO ROCKSTAR ACTIVADO. Luego de un nuevo triunfo en el Superclásico y la goleada con gran fútbol ante Defensa y Justicia, TODOS quieren la firma del Sifón... ¡y Ubeda cumple! pic.twitter.com/53OZdtBruZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

La rotación: "Es necesaria, por eso salió Delgado por Paredes, para que descanse, además tenía amarilla, tenemos en detalle en los minutos para que no se canse demasiado para el siguiente partido, mañana a la mañana volvemos a entrenar, los que jugaron harán recuperación, no podemos darnos el lujo de descansar un minuto, el lunes viajamos a Brasil para el siguiente partido y cambiamos el chip".

La exigencia de Boca: "Necesitás consolidar y conocer a los jugadores para sacar el mejor provecho de cada uno, te demoran las lesiones, pero la realidad es que el Mundo Boca exige resultados, y tenemos que ir ajustando para que cada partido pongamos lo mejor posible. Fuimos rotando y los chicos a los que les tocó lo hicieron de muy buena manera".

La competencia interna: "Es bueno que me lo pongan difícil para tener la elección de quién tiene que jugar".

Embed - LOS SUPLENTES DE BOCA JUGARON PERFECTO Y GOLEARON AL HALCÓN | Defensa 0-4 Boca | RESUMEN

La lesión de Ander Herrera: "Lamentamos lo que le pasó y ojalá que no sea nada grave, supo frenar a tiempo, es la sensación que tenía, ojalá que esté bien".

Los delanteros: "Es bueno que hayan marcado casi todos los delanteros el gol otra vez, los 3 delanteros más Alan (Velasco), genera confianza. Mantuvimos el cero en el arco nuevamente, estamos contentos, sabiendo que el martes tenemos otro partido importante a planificar".

El grupo humano: "Es imprescindible que las relaciones humanas en un grupo fluyan como lo están haciendo los chicos, así uno se enoja si entra otro, que entiendan que el que entra hace las cosas igual o mejor que el que sale, es mejor hablar con franqueza y que siga la relación de esta manera, hay buenos líderes que ayudan que todo fluya con efectividad".

Embed Al Sifón Ubeda le estaban consultando por la UNIÓN DEL GRUPO en Boca y ni siquiera tuvo que responder... ¡el vestuario habló por sí solo! pic.twitter.com/9lcSeudAsr — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

Los 14 partidos invicto del Boca de Úbeda

0-0 vs. Platense (Torneo Apertura)

0-0 vs. Racing (Torneo Apertura)

2-0 vs. Gimnasia de Chivilcoy (Copa Argentina)

1-1 vs. Gimnasia y Esgrima (Torneo Apertura)

3-0 vs. Lanús (Torneo Apertura)

1-1 vs. San Lorenzo (Torneo Apertura)

1-1 vs. Unión (Torneo Apertura)

2-0 vs. Instituto (Torneo Apertura)

1-0 vs. Talleres (Torneo Apertura)

2-1 vs. Universidad Católica (Copa Libertadores)

1-1 vs. Independiente (Torneo Apertura)

3-0 vs. Barcelona de Ecuador (Copa Libertadores)

1-0 vs. River (Torneo Apertura)

4-0 vs. Defensa y Justicia (Torneo Apertura)

Boca puntero en el Apertura y en la Copa

Con el triunfo ante Defensa y Justicia, el Xeneize subió transitoriamente a la punta de la zona A del Apertura, con 27 puntos y un partido más que Estudiantes, que tiene la misma cantidad de unidades.

En la Copa Libertadores es el puntero de su grupo con 6 puntos en 2 partidos.