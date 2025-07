¿Chicharito Hernández pidió disculpas?: lejos de calmar la polémica sobre el machismo, la reavivó

Es que el máximo goleador de la Selección de México no pide disculpas por su actuar, de hecho realiza una justificación de lo anteriormente publicado. El comunicado empieza diciendo: "Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado y a quienes me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes causaron: nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir".

"Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados", continúa el escrito.

Chicharito El última reflexión de Chicharito Hernández.

"Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor de todos ustedes", reflexionó el jugador de Chicas de Guadalajara.

Para finalizar, expresó: "Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino".

El video de la polémica