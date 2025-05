El comunicado de prensa que dejó afuera a Matías Almeyda

Desde el conjunto griego anunciaron en un comunicado que el Pelado no continuará manejando las riendas del equipo: "AEK anuncia la finalización de su cooperación con el actual entrenador del equipo, Matías Almeyda".

Dos de los motivos fundamentales fueron, por un lado, la eliminación en manos del FC Noah (un equipo armenio) en la tercera ronda clasificatoria para la Conference League y, por el otro, su equipo cayó en los últimos siete partidos, consagrándose el Olympiacos como campeón.

"La familia del AEK y el responsable administrativo del club, Marios Iliópulos, agradecen a Matías Almeyda y a sus compañeros todo lo que han ofrecido a nuestro equipo. Les deseamos lo mejor en sus carreras", continúa el comunicado.

De esta manera el DT se despide del fútbol de Grecia con un hito en sus espaldas: logró conseguir ganar el primer doblete del AEK en 45 años.

Matías Almeyda - torneo.png El técnico argentino dejó a Chivas en lo más alto.

El técnico argentino ya suena en México

En el 2015 asumió en el Club Deportivo Guadalajara, conocido como las Chivas, donde en su segundo partido logró quedarse con el clásico nacional de México frente al América al imponerse por 2 a 1, lo que se transformó en un amor a primera vista con los hinchas. Su desempeño fue óptimo y logró comandar a su equipo para que gane 4 torneos nacionales: dos Copa MX, Supercopa MX y la Liga MX; además, ganó la Liga de Campeones Concacaf, lo que representó un título internacional.

Es así que el fútbol de México siempre está interesados en Matías Almeyda, de hecho, tiempo atrás le consultaron al técnico sobre sus posibilidades de regresar mientras duraba su contrato con el equipo de Grecia, a lo que respondió: "Chivas es un club grande. En dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos 5 títulos. Queda algo".

Pero rápidamente tiró las posibilidades por el piso: "Lo que se ha escrito es mentira. No tengo tiempo. Mi energía siempre es que gane el AEK. No miento, en años anteriores he recibido ofertas de otros clubes. La gerencia se enteró primero. No voy de atrás. Así es como opero. Así que ahora mismo no tengo ninguna sugerencia de nadie. Si Dios quiere, seré el entrenador del AEK durante mucho tiempo".

Sin embargo, la situación puede cambiar ya que nada lo liga con el AEK y México es una liga que Matías Almeyda conoce bien, por lo tanto, vería con buenos ojos hacer brillar un equipo que supo poner en lo más alto.