Será um imenso orgulho e uma grande honra comandar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.



Somos uma família dentro e fora de campo, com o apoio da CBF, dos jogadores e da nossa torcida.



Vamos juntos, com trabalho, paixão e o sonho de conquistar mais uma Copa.

Vamos, Brasil! pic.twitter.com/TV8RDa8qah