Vicente Taborda, el jugador que deberá volver a Boca

El mediocampista ofensivo de 23 años debutó en Primera División en 2021, pero al no lograr afianzarse fue cedido a Platense en 2022; al tener una buena temporada volvió a Boca y fue parte del ciclo de Jorge Almirón aunque las oportunidades escasaron.

Es por eso que sorprendió que lo hicieran ingresar en el último cuardo de hora en la final de la Copa Libertadores ante el Fluminense en Brasil; luego de perder ese encuentro y con la llegada de Diego Martínez, fue cedido nuevamente al Calamar.

Nunca dejó de creer en sí mismo, y así lo expresó al consagrarse campeón del Torneo Apertura: "Yo no puedo dudar de mí. La gente que dudó de mí ojalá lo esté viendo por la tele",

El préstamo de Vicente Taborda vence a fin de año, por lo que deberá volver a Boca y analizar cuáles son sus opciones; con respecto al triunfo histórico obtenido, dijo: "Es una alegría gigante. Siempre lo digo, Platense me abrió las puertas y eso no me lo voy a olvidar nunca, así como espero que nunca se olviden de la primera estrella del club.

Nicolas Orsini.jpg Orsini convirtió el gol contra Racing en los octavos de final.

Nicolás Orsini, el hombre gol contra Racing

El pase del delantero de 30 años pertenece a Boca, pero su última etapa en el club de la Ribera no fue bueno teniendo como último partido la caída por 2 a 1 contra Colón por la Liga Profesional el 9 de abril de 2023. Luego fue cedido a Unión de Santa Fe y después estuvo tres meses en Boca donde lo ningunearon.

Me tocó estar corriendo alrededor de una cancha todos estos meses. Me tocó estar corriendo alrededor de una cancha todos estos meses.

"Platense nos abrió la puerta a muchos de nosotros, que nos tocó comer mierda en todo este tiempo, a mí me tocó estar corriendo alrededor de una cancha todos estos meses, venir a Platense, encontrarme con este grupo hermoso, que creo que todavía no cae de lo que terminamos de lograr", dijo una vez conseguido el triunfo contra Huracán.

Desde hace dos meses y medio que Orsini llegó al Calamar y logró sumar minutos en los 11 partidos que disputó el equipo de Vicente López, siendo titular en una sola ocasión: "Hay que disfrutar de cada momento, de todo se aprende, sean cosas buenas o cosas malas. Alguien podría haber dicho que haber estado corriendo en Boca afuera de una cancha era malo, hoy me trajo acá a Platense y terminé saliendo campeón. Siempre depende de cómo nos tomamos las cosas, todo sirve para aprender".

El delantero también estará a prestamos en Platense hasta diciembre, donde volverá a Boca y decidirá cómo continuará su carrera.