Boca y San Lorenzo disputaron en Mendoza la Copa Vendimia 2026 de fútbol femenino

Ante un muy buen marco de público presente en la cancha de Leonardo Murialdo, Boca y San Lorenzo disputaron la Copa Vendimia 2026 de fútbol femenino.
Ante un muy buen marco de público presente en la cancha de Murialdo, Boca y San Lorenzo disputaron la Copa Vendimia 2026 de fútbol femenino.
Ante un muy buen marco de público presente en la cancha de Leonardo Murialdo, Boca y San Lorenzo disputaron la Copa Vendimia 2026 de fútbol femenino.
El duelo entre dos de los grandes del fútbol argentino terminó igualado 1 a 1 y en la definición por penales el conjunto xeneize terminó festejando al imponerse por 6 a 5.
Florencia Coronel abrió el marcador para el Ciclón en la primera parte e igualó para Boca Yuliana Sanabria para llevar la definición a los penales donde ejecutaron 7 penales por equipo y Las Gladiadoras fueron más efectivas.
El encuentro fue declarado de interés por la Cámara de Senadores y fue un impulso más para el crecimiento del fútbol femenino en Mendoza.
Este domingo San Lorenzo disputó un segundo amistoso en Mendoza frente al seleccionado de la Liga Mendocina y fue triunfo para la visita por 4-1.
Johana Barrera, en dos oportunidades, Delfina Pafundi y Sabrina Coronel marcaron los goles del equipo azulgrana en cancha de Murialdo.