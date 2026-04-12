Boca y San Lorenzo disputaron en Mendoza la Copa Vendimia 2026 de fútbol femenino

El duelo entre dos de los grandes del fútbol argentino terminó igualado 1 a 1 y en la definición por penales el conjunto xeneize terminó festejando al imponerse por 6 a 5.

boca femenino 2 Boca empató y ganó la Copa Vendimia en los penales.

Florencia Coronel abrió el marcador para el Ciclón en la primera parte e igualó para Boca Yuliana Sanabria para llevar la definición a los penales donde ejecutaron 7 penales por equipo y Las Gladiadoras fueron más efectivas.