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Boca y San Lorenzo disputaron en Mendoza la Copa Vendimia 2026 de fútbol femenino

Ante un muy buen marco de público presente en la cancha de Murialdo, Boca y San Lorenzo disputaron la Copa Vendimia 2026 de fútbol femenino.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Boca celebró en Mendoza.

Boca celebró en Mendoza.

Ante un muy buen marco de público presente en la cancha de Leonardo Murialdo, Boca y San Lorenzo disputaron la Copa Vendimia 2026 de fútbol femenino.

El duelo entre dos de los grandes del fútbol argentino terminó igualado 1 a 1 y en la definición por penales el conjunto xeneize terminó festejando al imponerse por 6 a 5.

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Boca empató y ganó la Copa Vendimia en los penales.

Boca empató y ganó la Copa Vendimia en los penales.

Florencia Coronel abrió el marcador para el Ciclón en la primera parte e igualó para Boca Yuliana Sanabria para llevar la definición a los penales donde ejecutaron 7 penales por equipo y Las Gladiadoras fueron más efectivas.

El encuentro fue declarado de interés por la Cámara de Senadores y fue un impulso más para el crecimiento del fútbol femenino en Mendoza.

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Victoria de Las Santitas en Mendoza

Este domingo San Lorenzo disputó un segundo amistoso en Mendoza frente al seleccionado de la Liga Mendocina y fue triunfo para la visita por 4-1.

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Johana Barrera, en dos oportunidades, Delfina Pafundi y Sabrina Coronel marcaron los goles del equipo azulgrana en cancha de Murialdo.

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