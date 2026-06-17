Boca y Juan Román Riquelme tomaron una decisión con Cavani antes de iniciar la pretemporada

Boca iniciará este jueves la pretemporada a las órdenes de Rodolfo Arruabarrena y con la novedad de que el DT y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tomó una decisión respecto del futuro de Edinson Cavani en el club.
Boca iniciará la pretemporada a las órdenes de Arruabarrena y con la novedad de que el DT y la dirigencia encabezada por Riquelme tomó una decisión respecto del futuro de Cavani.
Boca iniciará este jueves la pretemporada a las órdenes de Rodolfo Arruabarrena y con la novedad de que el DT y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tomó una decisión respecto del futuro de Edinson Cavani en el club.
La conducción xeneize y el delantero uruguayo acordaron la rescisión del contrato que se extiende hasta el 31 de diciembre de este año para ponerle fin a un ciclo de 3 años sin títulos. Según el acuerdo alcanzado el futbolista cobrará hasta el último día trabajado y resignará una cifra cercana al millón de dólares.
Con problemas físicos que le impidieron jugar más que un par de partidos en lo que va del año, Cavani se va de Boca con 81 encuentros jugados (solo 14 en el último año) y 28 goles, pero sobre todo sin títulos y con muchas críticas de los hinchas.
En principio el deseo del jugador era continuar, pero finalmente aceptará la decisión del DT y la dirigencia aún cuando no piensa retirarse sino avanzar en la recuperación para continuar su carrera en otro club.
La salida de Cavani es la novedad más importante del Mundo Boca en las horas previas al inicio de la pretemporada que marcará el puntapié inicial del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena como entrenador.
Mientras Riquelme y los dirigentes negocian para que lleguen refuerzos, el plantel de Boca comenzará este jueves los entrenamientos en doble turno, en el predio de Ezeiza.
El nuevo cuerpo técnico lleva algunos días trabajando en la planificación de los trabajos y de la competencia que comenzará el jueves 16 de julio ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina.