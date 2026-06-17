Boca y Juan Román Riquelme tomaron una decisión con Cavani antes de iniciar la pretemporada

En principio el deseo del jugador era continuar, pero finalmente aceptará la decisión del DT y la dirigencia aún cuando no piensa retirarse sino avanzar en la recuperación para continuar su carrera en otro club.

La salida de Cavani es la novedad más importante del Mundo Boca en las horas previas al inicio de la pretemporada que marcará el puntapié inicial del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena como entrenador.

La pretemporada de Boca

Mientras Riquelme y los dirigentes negocian para que lleguen refuerzos, el plantel de Boca comenzará este jueves los entrenamientos en doble turno, en el predio de Ezeiza.

El nuevo cuerpo técnico lleva algunos días trabajando en la planificación de los trabajos y de la competencia que comenzará el jueves 16 de julio ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina.