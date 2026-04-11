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Torneo Apertura

Boca, con un equipo alternativo, empata con Independiente en La Bombonera

Boca recibe este sábado a Independiente, en un partido de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

Boca empata 1 a 1 con Independiente de Avellaneda este sábado en La Bombonera, en el clásico correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

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Matías Abaldo puso en ventaja al Rojo a los 9 minutos del primer tiempo y a los 55' Milton Giménez empató para el dueño de casa.

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Boca, que llegaba a este encuentro en medio de una muy buena racha -acumulaba un invicto de ocho partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores-, pero comenzó mal el partido ante el elenco de Avellaneda.

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Si bien Ángel Romero avisaba con un cabezazo que controló Rey, el visitante se puso en ventaja.

A los 9' metieron un pelotazo cruzado, la defensa local quedó mal parada y Abaldo desde un ángulo cerrado marcó el 1-0.

El juez Andrés Merlos cobraba un penal polémico para Boca -a instancias del VAR- por una falta inexistente adentro del área de Valdéz contra Alan Velasco y Giménez lo cambiaba por gol.

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