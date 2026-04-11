Boca, con un equipo alternativo, empata con Independiente en La Bombonera

boca-independiente1

Boca, que llegaba a este encuentro en medio de una muy buena racha -acumulaba un invicto de ocho partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores-, pero comenzó mal el partido ante el elenco de Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaARG_/status/2043108663083081867&partner=&hide_thread=false POLÉMICA SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.



¿ESTUVO BIEN COBRADO EL PENAL DE VALDEZ A VELASCO?pic.twitter.com/czGIG4p7Zh — Liga (@LigaARG_) April 11, 2026

Si bien Ángel Romero avisaba con un cabezazo que controló Rey, el visitante se puso en ventaja.

A los 9' metieron un pelotazo cruzado, la defensa local quedó mal parada y Abaldo desde un ángulo cerrado marcó el 1-0.

El juez Andrés Merlos cobraba un penal polémico para Boca -a instancias del VAR- por una falta inexistente adentro del área de Valdéz contra Alan Velasco y Giménez lo cambiaba por gol.

Lo q