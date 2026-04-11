La elegante Mar del Plata vivió durante muchos años su época dorada como destino turístico de la alta sociedad argentina. Entre paseos costeros y hoteles de lujo, había una estructura que llamaba poderosamente la atención: una torre metálica que muchos comparaban con la icónica Torre Eiffel.
Sin embargo, pese a la oportunidad que tuvo el país de asemejarse en cierto aspecto a París, esa “Torre Eiffel marplatense” desapareció casi sin dejar rastro, dando origen a un misterio que aún hoy despierta curiosidad.
Argentina desafió a París y construyó su propia Torre Eiffel: extraía agua
A principios del siglo XX, la plaza Colón albergó un bello molino de viento que imitaba la Torre Eiffel. Poco se sabe de su creación, y mucho menos la fecha en que lo sacaron, ni su destino. Pero hay una verdad: si hubiera seguido existiendo, hoy la gente no se sacaría fotos en la estructura de los lobos marinos en Mar del Plata.
Se da por cierto que fue instalado hacia 1903 cuando el paisajista Carlos Thays convirtió en plaza a ese paraje despoblado donde el monumento a Colón vivía en soledad desde febrero de 1900. El molino fue construido en los talleres de una firma porteña dedicada a la importación y fabricación de maquinaria rural perteneciente a Miguel Nicolás Lanús y Belisario Roldán, padre del político, orador y poeta.
Los molinos ornamentales abundaban en los catálogos de la época y fue así como uno de ellos llegó a la plaza Colón con una sofisticada apariencia de Torre Eiffel para cumplir su noble tarea de extraer agua para riego.
Las pocas fotos que acreditan su existencia datan de la primera década del siglo XX y todo hace suponer que no sobrevivió a ese período. Sin embargo, se desconocen datos certeros del día en que lo sacaron y cuál fue el destino de esta increíble estructura que parecía asemejarnos a paso de hormiga con París.