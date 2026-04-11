Argentina desafió a París y construyó su propia Torre Eiffel: extraía agua

Se da por cierto que fue instalado hacia 1903 cuando el paisajista Carlos Thays convirtió en plaza a ese paraje despoblado donde el monumento a Colón vivía en soledad desde febrero de 1900. El molino fue construido en los talleres de una firma porteña dedicada a la importación y fabricación de maquinaria rural perteneciente a Miguel Nicolás Lanús y Belisario Roldán, padre del político, orador y poeta.

Torre Eiffel argentina (1) A pesar de su funcionamiento y su popularidad, la “Torre Eiffel” de Mar del Plata quedó en el olvido.

Los molinos ornamentales abundaban en los catálogos de la época y fue así como uno de ellos llegó a la plaza Colón con una sofisticada apariencia de Torre Eiffel para cumplir su noble tarea de extraer agua para riego.

Las pocas fotos que acreditan su existencia datan de la primera década del siglo XX y todo hace suponer que no sobrevivió a ese período. Sin embargo, se desconocen datos certeros del día en que lo sacaron y cuál fue el destino de esta increíble estructura que parecía asemejarnos a paso de hormiga con París.