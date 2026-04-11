Qué significa y de dónde viene la frase "tumba carnera"

El nombre proviene de la observación del movimiento de los carneros o machos cabríos, que al embestir o jugar, suelen realizar movimientos bruscos de cabeza y cuerpo que recuerdan a un giro sobre el propio eje.

carneros La frase está inspirada en el comportamiento de los carneros.

En países del Cono Sur, especialmente en Chile, Argentina y Uruguay, esta frase se instaló en el vocabulario escolar para definir ese ejercicio básico de educación física donde se apoya la nuca y se rueda sobre la espalda.

Sin embargo, su salto al lenguaje "adulto" se dio por una analogía geométrica: quien da una vuelta de carnero termina, técnicamente, en la posición opuesta o habiendo completado un giro que cambia su perspectiva original.

¿Qué significa en el contexto político y social?

Cuando los medios de comunicación titulan que un actor político ha dado una "vuelta de carnero", no se refieren a su destreza física.

En este contexto, qué significa es sinónimo de una contradicción evidente o un cambio radical de postura frente a un tema. Es el arte de defender con fervor una idea el lunes y sostener la posición contraria el martes, sin escalas intermedias.

Este uso de la frase es común en la crónica política para señalar la falta de coherencia o el pragmatismo extremo de ciertos líderes que, ante la presión de las encuestas o cambios en el escenario estratégico, deciden "rodar" hacia la vereda de enfrente.

Ejemplos comunes y áreas de uso de esta frase

En la política: "El candidato dio una vuelta de carnero respecto a su promesa de no subir impuestos tras asumir el cargo".

"El candidato dio una vuelta de carnero respecto a su promesa de no subir impuestos tras asumir el cargo". En el deporte: "El director técnico criticaba el uso del VAR, pero tras ganar gracias a un penal revisado, dio una vuelta de carnero y elogió la tecnología".

"El director técnico criticaba el uso del VAR, pero tras ganar gracias a un penal revisado, dio una vuelta de carnero y elogió la tecnología". Vida cotidiana: "Mi hermano juró que jamás volvería con su ex, pero hoy dio la vuelta de carnero y anunciaron que viven juntos".

pirueta El uso de esta frase no se limita a la política; también es frecuente en el deporte y la vida cotidiana.

En conclusión, entender qué significa esta frase nos permite identificar esos giros de 180 grados que definen la conducta humana y la comunicación moderna. Es una expresión viva que, desde la simplicidad de un juego infantil, explica las complejidades de la opinión pública.