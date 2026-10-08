Boca tendrá al mismo árbitro por tercera vez consecutiva en la Copa Sudamericana

El historial indica que en los dos partidos el conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena se impuso: contra el equipo paraguayo fue 3 a 1, y contra el conjunto brasileño, 1 a 0.

El equipo arbitral estará encabezado por Piero Maza y compuesto íntegramente por colegiados chilenos: José Retamal y Carlos Poblete como asistentes de línea, Mathias Riquelme en la función de cuarto árbitro, junto a la dupla de José Cabero y Juan Serrano en el manejo del VAR.

El juez principal ostenta importantes credenciales en el continente, habiendo dirigido cotejos de máxima trascendencia como la Finalissima disputada entre la Argentina e Italia y la definición de la Copa Sudamericana en la que Lanús se consagró ante Atlético Mineiro.

Boca tiene un historial positivo con el árbitro chileno.

Una cara conocida para Boca

En el Tomás Adolfo Ducó frente a Recoleta, protagonizó una noche particular tras cometer la rareza de hacer sacar dos veces del medio a Boca, además de enviar a las duchas a Wilfrido Báez antes del entretiempo y a Dairon Mosquera en la etapa final.

Posteriormente impartió justicia frente a San Pablo, donde redondeó una actuación correcta luego de rectificar a través del VAR un fallo inicial en el que le había mostrado la tarjeta roja por error a Domingos Duarte.

En la temporada 2025, el chileno estuvo a cargo de la revancha por la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima. En aquella oportunidad, los dirigidos por Fernando Gago triunfaron 2-1 en los noventa minutos, pero el resultado forzó la tanda desde los doce pasos debido al tropiezo previo en Perú, culminando con la despedida del certamen para el conjunto argentino.

Los antecedentes restantes se remontan a los años 2024 y 2022. El choque en Potosí por el estreno de la Copa Sudamericana 2024 —único registro de Maza dirigiendo a Boca fuera del país - finalizó 0-0 en una velada caracterizada por los debuts de los juveniles Milton Delgado y Lautaro Di Lollo, además de un tiro penal malogrado por Darío Benedetto.

El historial completo entre ambos se abrió formalmente el 27 de mayo de 2022, cuando el conjunto de La Ribera superó 1-0 a Deportivo Cali en la Bombonera para sellar su boleto hacia los octavos de final de la Libertadores.