Atento Scaloni: Dibu Martínez fue reemplazado en el entretiempo del partido del Aston Villa

Tras el pitazo que marcó el final de los primeros 45 minutos, el Dibu emprendió corriendo su camino rumbo a la zona de vestuarios. Sorpresivamente, no salió a disputar la segunda etapa ya que su lugar fue ocupado por el neerlandés Marco Bizot.

¿EXPLICÓ POR QUÉ SALIÓ? Dibu Martínez fue reemplazado por Marco Bizot en el ET de Crystal Palace vs. Aston Villa y luego se lo vio caminando por el costado de la cancha.



La sorpresa fue aún mayor cuando, a los dos minutos del complemento, se lo vio caminando por el costado de la cancha junto a unos asistentes del Aston Villa. En su gemelo izquierdo, llevaba una bolsa de hielo.

Cabe recordar que Emiliano Martínez viene de sufrir una lesión muscular en esa misma zona, en octubre del 2025. Pese a mostrar el hematoma en su momento, el arquero jugó el partido de los Villanos ante Burnley y los amistosos de la Selección argentina ante Venezuela y Puerto Rico.

¿Qué le pasó al Dibu Martínez? El argentino, con hielo tras el primer tiempo entre Crystal Palace y Aston Villa en la Premier League: fue reemplazado.



@ManuSanchezGom

Se espera que en las próximas horas la institución publique un parte médico oficial contando la situación del marplatense.