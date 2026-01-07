Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Atento Scaloni: Dibu Martínez fue reemplazado en el entretiempo del partido del Aston Villa

Dibu Martínez estuvo apenas 45 minutos en cancha. Vio el complemento desde el banco y con hielo en la zona afectada

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Emiliano Martínez fue reemplazado en el partido del Aston Villa.

Por la 21ª fecha de la Premier League, Emiliano Martínez encendió las alarmas. El Dibu, que fue titular en la visita del Aston Villa al Crystal Palace, no salió a jugar el complemento. Luego de haberse retirado corriendo al término de los primeros 45 minutos, el argentino vio la segunda etapa desde el banco.

Las imágenes no tardaron en volverse virales a través de las redes sociales. El marplatense, campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina, se mostró con una bolsa de hielo en su gemelo izquierdo. De esta manera, Lionel Scaloni toma nota por al situación de una de sus figuras.

Emiliano Martínez
Emiliano Martínez fue reemplazado en el entretiempo del partido de Aston Villa.

Dibu Martínez fue reemplazado en el entretiempo

Emiliano Martínez fue titular en el partido que Aston Villa afrontó en condición de visitante ante Crystal Palace. Luego de una buena performance en la primera etapa, el campeón del mundo no salió a jugar el complemento.

Tras el pitazo que marcó el final de los primeros 45 minutos, el Dibu emprendió corriendo su camino rumbo a la zona de vestuarios. Sorpresivamente, no salió a disputar la segunda etapa ya que su lugar fue ocupado por el neerlandés Marco Bizot.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2009003140712935801&partner=&hide_thread=false

La sorpresa fue aún mayor cuando, a los dos minutos del complemento, se lo vio caminando por el costado de la cancha junto a unos asistentes del Aston Villa. En su gemelo izquierdo, llevaba una bolsa de hielo.

Cabe recordar que Emiliano Martínez viene de sufrir una lesión muscular en esa misma zona, en octubre del 2025. Pese a mostrar el hematoma en su momento, el arquero jugó el partido de los Villanos ante Burnley y los amistosos de la Selección argentina ante Venezuela y Puerto Rico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2009003345323987260&partner=&hide_thread=false

Se espera que en las próximas horas la institución publique un parte médico oficial contando la situación del marplatense.

